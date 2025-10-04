نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسيكا حسام الدين تبحث عن قاتل صديقتها في أول بطولة درامية لها بمسلسل Underage في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت الفنانة جيسيكا حسام الدين من الانتهاء من تصوير أكثر من نصف مشاهد دورها في مسلسل Underage، الذي تدور أحداثه في عالم الفتيات المراهقات وتحديدا في المرحلة الثانوية.

تفاصيل العمل:

تدور أحداث مسلسل Underage الذي تنتجه منصة شاهد حول اختفاء فتاة في ظروف غامضة، وبحث أهلها وصديقاتها عنها لكشف مكانها، إلى أن يعرفوا أن الفتاة المختفية تعرضت للقتل على يد مجهول.

وتقود جيسيكا حسام الدين رحلة البحث عن الجاني، وسط أحداث مثيرة تدور في عالم المراهقات، ويتبقى لها نحو 30% من مشاهدها وتنتهي من تصوير دورها بالكامل، ويتم تصوير مشاهد مسلسل Underage الذي تدور أحداثه في 12 حلقة، في عدة أماكن منها المعادي ومدينة زايد.

فريق عمل المسلسل:

مسلسل Underage بطولة: جيسيكا حسام الدين، وريم المصري، وجايدا منصور، وجودي مسعود، وترنيم هاني، وضيوف الشرف: أحمد فهيم، وفرح يوسف، وأحمد الرافعي، تأليف أمين جمال، وإخراج يحيى إسماعيل.

أعمال قادمة لـ جيسيكا حسام:

يذكر أن جيسيكا حسام الدين تشارك أيضا حاليا في فيلم "إذما" المأخوذ عن رواية بنفس الاسم، تأليف وإخراج محمد صادق، بطولة: أحمد داود، وسلمى أبو ضيف.

وفيلم "سفاح التجمع"، وتقدم دور إحدى الضحايا، مع أحمد الفيشاوي، وانتصار، وسينتيا خليفة، وآية سليم، ودنيا سامي، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.