جيهان أنور:" سبب غيابي لأن مش عارفة أتعامل مع السوق بالشكل الصح حاليًا.

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة جيهان أنور في تصريحات صحفية عن سبب ابتعادها خلال الفترة الماضية عن الساحة الفنية، مؤكدة أن غيابها لم يكن متعمدًا، وإنما جاء لأسباب شخصية، أبرزها تفرغها لرعاية والدتها بعد تعرضها لوعكة صحية.

بتصريحات جيهان أنور:

وقالت: “الناس بتسأل كتير عن سبب الغياب، وده شيء بيسعدني. لكن الحقيقة إن عندي ظروف شخصية خلتني أتواجد أقل، خصوصًا مع تعب والدتي، وربنا يديها الصحة يارب، كمان مش عندي مشروع تجاري أو بيزنس يشغلني، كنت متفرغة تمامًا ليها. حتى ظهوري على السوشيال ميديا قلّ بشكل كبير.”

وعن قلة مشاركاتها الفنية مؤخرًا، أوضحت: “مش بعتبر نفسي مقلة، لكن يمكن مش عارفة أتعامل مع السوق بالشكل الصح حاليًا. رغم كده، إن شاء الله يكون في عمل كويس قريب، يليق بمدة الغياب ويطلع كل الطاقة اللي جوايا.”

وتطرقت الفنانة إلى أهم أعمالها التي لا تزال حاضرة في أذهان الجمهور، قائلة: “أدواري في عايزة أتجوز وعسل أسود من أكتر الحاجات اللي الناس لسه بتفكرني بيها. وده فضل من ربنا. حتى لو المساحة كانت صغيرة، الحمد لله كانت مؤثرة. الناس لحد دلوقتي بتكلمني عن 'تهاني' في هربانة منها و'سميحة' في كلبش، وغيرهم.”

العمل مع هند صبري:

كما أعربت عن سعادتها بالعمل مع الفنانة هند صبري، قائلة: "هند صبري من الفنانات اللي دايمًا وشها حلو عليّا، واشتغلت، معاها أكتر من مرة. هي فعلًا بتعرف تقدم كوميديا بشكل ذكي بيحترم عقل المشاهد، وده بيخلي أعمالها تعيش."

وفي ختام حديثها، تمنت الفنانة أن تحمل الفترة المقبلة فرصة قوية للعودة بعمل فني مميز، مؤكدة أنها تتابع بعض الأعمال الجديدة من وقت لآخر، رغم ما وصفته بـ "الكسل" أحيانًا في متابعة الساحة الفنية.