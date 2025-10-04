"أحداث شيقة لا تفوتها" تسريبات المؤسس عثمان الموسم السابع ومواعيد عرضه على شاشة دوت الخليج الجزائرية

القاهرة - محمد ابراهيم - بالتزامن مع اقتراب عرض الموسم السابع زاد البحث عن تسريبات المؤسس عثمان الحلقة 195 الأولى والتي من المنتظر أن تكون مليئة بالأحداث الشيقة والتطورات الدرامية الخطيرة، حيث كشفت الشركة المنتجة عن أهم الإضافات التي سيتناولها الجزء الجديد الذي سيضم مفاجآت درامية جديدة، وفي الغالب أن هذا الموسم سيحقق نجاح باهر خاصة بعد انضمام شخصيات جديدة على رأسهم النجم جيهان أونال الذي سيلعب دور البطولة بدلًا من بوراك أوزجيفيت، ولاشك أن هذه التغييرات ستضيف عمقًا دراميًا للحلقات القادمة.

تسريبات المؤسس عثمان

كشفت تسريبات المؤسس عثمان الموسم السابع عن تغييرات كبيرة في الأحداث والشخصيات، حيث سيشهد الموسم الجديد قفزة زمنية في الأحداث، ومن أبرز التغييرات التالي:

رحيل بوراك أوزجيفيت الذي لعب دور عثمان بك في المواسم الماضية.

انضمام النجم ميرت يازيجي أوغلو ليجسد شخصية أورهان بن عثمان.

خروج ليا كيرشان التي أدت دور فاطمة خاتون زوجة عثمان.

انتقال الأحداث إلى مرحلة لاحقة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية.

سيتم التركيز على بدايات الدولة العثمانية وعلى عهد أورهان.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

من المحدد أن ينطلق عرض الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان بشكل رسمي خلال شهر أكتوبر الجاري، وفيما يلي إليك تفاصيل العرض:

تبث الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية عند الساعة 8:00 مساء.

تنقل الحلقة المترجمة باللغة العربية على قناة دوت الخليج الجزائرية أو اليرموك كل يوم خميس عند الساعة 9:00 مساء.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

ضم الموسم السابع مجموعة كبيرة من عمالقة الفن في تركيا، وفيما يلي إليك أسمائهم: