نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح معرض أصداء للخزف ضمن فعاليات مهرجان “دي-كاف” في دورته الـ13 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح اليوم السبت معرض الخزف "أصداء: ما بين الذاكرة والمادة" للفنانة بسمة أسامة (مصر/كندا)، ببيت طولون بمنطقة السيدة زينب، والذي يستمر حتى يوم 26 أكتوبر، من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساء، ماعدا أيام الجمعة والسبت من الثانية ظهرا حتى العاشرة مساء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ( دي-كاف) في دورته الثالثة عشر.

تفاصيل المعرض:

يستكشف المعرض أثر الذكريات في تشكيل الهوية الثقافية، حيث تعيد الفنانة صياغة مشاهد بصرية من طفولتها في مصر لتقدم أعمالًا تستحضر التنوع الثقافي وتجارب الهجرة.

وعلى مدار 26 يومًا، يقدّم المهرجان الذي انطلق 1 أكتوبر ويستمر حتى ٢٦ من الشهر نفسه، 34 عرضًا متنوعًا يجمع بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، إلى جانب فعاليات خاصة. ويشارك في هذه الدورة 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.

عن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة:

ويُعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) المهرجان الوحيد من نوعه في مصر الذي يجمع تحت مظلته أشكالًا متعددة من الفنون المعاصرة، ويُقام سنويًا في قلب القاهرة عبر عدد من المساحات الفنية في منطقة وسط البلد. وتتوزع فعالياته بين العروض المسرحية والأدائية والبصرية والموسيقية والرقمية والسينمائية.