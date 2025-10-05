الرياض - كتبت رنا صلاح - وجّهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة مؤثرة للفنان اللبناني محمد فضل شاكر ووالده الفنان فضل شاكر، وذلك ردًا على تصريحات محمد في أحد اللقاءات التي عبّر فيها عن محبته وتقدير عائلته لها.

أحلام توجه رسالة إلى محمد فضل شاكر ووالده

وقالت أحلام عبر حسابها على منصة "إكس": "حبيبي ابني الغالي محمد فضل شاكر، وأنا الأكيد أنني بحبكم وبقدّركم وبحترمكم، والنجاح بيلبق لكم، وهذا الشيء ليس جديداً عليكم".



وأضافت: "الصوت المخملي لفضل شاكر صوت ليس له منافسون من زمان بعيد، ووجوده والنجاح إللي حققه وأنت حققته معاه مفخرة للفن في الوطن العربي. استمروا وننتظركم وننتظر جديدكم. بحبك وكتير فضل شاكر ومحمد فضل شاكر".



وجاءت هذه الرسالة بعد تألق محمد فضل شاكر في حفل غنائي أقيم في دبي مساء الجمعة، جمعه بالفنان السوري محمد المجذوب، وسط حضور جماهيري كبير.

وعبّر محمد عن سعادته بنجاح الحفل، قائلاً: "الأجواء كانت رائعة، والجمهور جاء ليستمتع. شعرت بفرحتهم، وهذا أهم ما أطمح له. النجاح الحقيقي بالنسبة لي هو في قلوب الناس".



كما تحدث عن أغنيته الأخيرة "كيفك ع فراقي"، التي لاقت رواجًا واسعًا على المنصات الرقمية، مؤكداً أن النجاح "هبة من الله"، وأنه سعيد بتفاعل الجمهور معها.

وفي ختام تصريحه، وعد جمهوره بمفاجآت قريبة في دبي، قائلاً: "هناك فعاليات قادمة، وسنعود بحفل ضخم يليق بالجمهور العربي في هذه المدينة التي أحبها"