نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة تكريم فردوس عبد الحميد في مهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء مليئة بالمشاعر، تألقت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بحضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

تحدثت فردوس عبد الحميد عن مشوارها الطويل في عالم الفن، مؤكدة أنها لم تقدّم يومًا عملًا ضد قناعاتها، وأنها دائمًا ما تختار أدوارها بما يتماشى مع فكرها وثقافتها.



وروت تفاصيل لقائها بالموسيقار محمد عبد الوهاب، الذي وصف صوتها بـ«النبيل»، كما استرجعت ذكريات تعاونها مع كبار المخرجين والفنانين، ولحظات مؤثرة من رحلتها الفنية.



واختُتمت الندوة بلحظة إنسانية مميزة، حين غنّت «أنا وشادي» لفيروز وسط تصفيق الحاضرين وتأثرهم بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والصدق والإحساس.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي

وكان قد شهد الحفل الافتتاح تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.

وقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، ثم عقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.