نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير التصوير سامح سليم: "شغفي الحقيقي خلف الكاميرا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ندوة تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تحدث مدير التصوير سامح سليم عن رحلته في عالم السينما، وكواليس أبرز أعماله مثل تيتو وأفريكانو وعمارة يعقوبيان.

سامح سليم يكشف كواليس تصوير أبرز الأعمال السينمائية

روى سليم تفاصيل بعض المواقف الصعبة التي واجهها أثناء التصوير، خاصة خلال المشاهد الخطيرة في تيتو وأفريكانو، مؤكدًا أن مهنة مدير التصوير في مصر تفتقر إلى التأمين رغم ما تتضمنه من مخاطر.

وأشار إلى أنه لا يمتلك موهبة التمثيل، وأن شغفه الحقيقي هو العمل خلف الكاميرا، حيث تُصنع الصورة وتُخلق الحالة البصرية التي تلامس الجمهور.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي

وكان قد شهد الحفل الافتتاح تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.

وقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، ثم عقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.