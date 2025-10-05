نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى الفخراني: اللغة العربية الفصحى أداة الفنان المصري للتألق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيى الفخراني يرد على سلوم حداد ويشعل مواقع التواصل

تصدر يحيى الفخراني تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته التي فسرها الجمهور على أنها رد غير مباشر على الفنان السوري سلوم حداد، عقب تصريحاته المثيرة حول ضعف بعض الممثلين المصريين في أداء اللغة العربية الفصحى.

وفي لقاء تلفزيوني، أوضح الفخراني أن اللغة العربية الفصحى ليست عبئًا على الممثل، بل أداة فنية راقية يمكن تقديمها بصدق وإحساس، وأن سر نجاح الأداء الفصيح يكمن في الإحساس والثقافة الفنية وليس النطق المتقن وحده.

كواليس مسرحية "الملك لير"

كشف الفخراني أن اختيار ترجمة فاطمة موسى لمسرحية "الملك لير" جاء بعد مقارنة خمس ترجمات أخرى، لأنها نجحت في الموازنة بين جمال اللغة وسهولة التلقي، لتجعل النص قريبًا من الجمهور دون المساس بروح شكسبير الأصلية. وأكد أن المسرحية حصدت نجاحًا كبيرًا بفضل بساطة الأداء والفصاحة في الوقت ذاته.

تجربة مسلسل "قصص القرآن"

تحدث الفخراني أيضًا عن مشاركته في مسلسل "قصص القرآن" بصوته، مشيرًا إلى أنه استعان بخبير لغوي أثناء التسجيل لضمان النطق الدقيق واحترام النص القرآني، مضيفًا أن الالتزام بالمعايير اللغوية والدينية يعكس احترام الفنان لجمهوره ومهنته.

رسالة مؤثرة للفنانين

اختتم الفخراني حديثه برسالة مؤثرة لكل الفنانين: "القلق الفني هو سر البقاء الحقيقي للفنان، واللحظة التي تشعر فيها بأنك أكملت عملك، اعلم أنك بدأت مرحلة جديدة من التحدي". وأكد أن مصر أنجبت أسماء كبيرة أبدعت في الفصحى مثل عبد الله غيث، حمدي غيث، سناء جميل، وأحمد مرعي، وأن التفوق الفني لا يرتبط بجنسية الفنان بل بوعيه وثقافته الفنية.



أثر اللغة الفصحى على جمهور المسرح

أكد يحيى الفخراني أن اللغة العربية الفصحى تمنح المسرح المصري ثقلًا خاصًا وتساعد الجمهور على التفاعل العاطفي والفني مع النصوص. وأوضح أن الجمهور أصبح أكثر وعيًا بتفاصيل الأداء، وأن استخدام الفصحى بطريقة طبيعية وصادقة يخلق صلة مباشرة بين المشاهد والممثل، ويجعل التجربة المسرحية أكثر عمقًا وإثارة. وأضاف الفخراني أن التدرب على الفصحى لا يعني الابتعاد عن العفوية أو الروح المصرية في الأداء، بل بالعكس، يساهم في إبراز الطابع الثقافي والفني للممثل ويعطي العمل قيمة إضافية على المستوى الفني والثقافي.