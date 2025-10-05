نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد يملأ الشاشة.. 4 أعمال جديدة بين السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني بين الدراما والسينما خلال الفترة الماضية، حيث يشارك في فيلمين ومسلسين.

مسلسل «من أول وجديد»

يشارك بيومي فؤاد في مسلسل «من أول وجديد» بطولة عمرو سعد، مكون من 10 حلقات، من إنتاج تامر مرسي، وتأليف وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، في الـ Off Season، ويشارك في المسلسل بجانب عمرو كل من بيومي فؤاد، محمد أنور، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله.

مسلسل علي كلاي

وانضم بيومي فؤاد مؤخرا لـ مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي الذي ينافس به في سباق دراما رمضان 2026، وذلك بعد الصلح وتصفية الخلافات السابقة بينهما، وبدأ بيومي التحضير للشخصية التي يظهر بها في العمل، ويجسد أحمد العوضي في العمل شخصية ملاكم ويدير دار أيتام، ويدخل مصحة نفسية للعلاج من مرض الذهان ضمن الأحداث.

فيلم ابن مين فيهم

كما يواصل بيومي فؤاد الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد ابن مين فيهم، تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويظهر بيومي خلاله بشخصية رجل متعدد العلاقات الزوجية، حيث يتزوج ضمن الأحداث كل من ليلى علوي ورانيا يوسف وشيماء سيف وويزو.

فيلم شلة ثانوي

ويواصل بيومي فؤاد التحضير لفيلم شلة ثانوى، ويشارك في بطولته كل من: سيد رجب وفتحى عبد الوهاب، والذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، من إخراج هشام الشافعى، وتأليف عبد الفتاح كمال، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تفاصيل العمل وتسكين الابطال والانتهاء من جميع تفاصيل الفيلم.

آخر أعمال بيومي فؤاد

وآخر أعمال بيومي فؤاد كان مشاركته في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «قهوة المحطة»، الذي شارك في بطولته أحمد غزي، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، فاتن سعيد، ضياء عبد الخالق، حسن أبو الروس، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.

