كارول سماحة تستعد لأغنية جديدة بصوت زياد الرحباني

أحمد جودة - القاهرة - كارول سماحة تستعد لطرح أغنية جديدة ببصمة زياد الرحباني

كشفت الفنانة كارول سماحة عن استعدادها لطرح أغنية جديدة تحمل بصمة الموسيقي الراحل زياد الرحباني، في تجربة موسيقية مختلفة ينتظر الجمهور سماعها بفارغ الصبر. ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي على إنستجرام جزءًا من فيديو كليب الأغنية، دون الكشف اسمها، وعلقت: «هذه المرة التجربة غير.. صوتي مع بصمة العبقري الراحل زياد الرحباني».

تصدر الترند بعد حديثها عن رحيل زوجها

تصدر اسم كارول سماحة منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الساعات الماضية بعد حديثها الصريح والمؤثر عن رحيل زوجها المنتج وليد مصطفى خلال برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON. وشاركت كارول تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة زوجها ومعاناته مع المرض، موضحةً أنها تعرضت لانتقادات بسبب عودتها السريعة إلى المسرح من خلال مسرحية كله مسموح.

وقالت سماحة: «الإنسان في مثل هذه المواقف يا بيستسلم للحزن ويغرق، يا بيقف على رجله.. وما كان عندي خيار تاني». وأضافت أن ابنتها تالا كانت السبب الرئيسي الذي دفعها للاستمرار ومواصلة الحياة، مشيرةً إلى أن الفن كان وسيلتها للتعامل مع الألم وإخراج الطاقة السلبية.

كارول وسحر التعاون مع زياد الرحباني

وأوضحت كارول أن التعاون مع زياد الرحباني كان حلمًا خاصًا، مؤكدة أن العمل على هذه الأغنية منحها فرصة لتجربة أسلوب موسيقي جديد، يمزج بين إحساسها الفني وبصمة الرحباني الفريدة. وأضافت أن هذه التجربة تمثل تحديًا فنيًا ومرحلة مهمة في مسيرتها الغنائية، وأنها تأمل أن تنال إعجاب جمهورها الذي يتابعها بشغف.

لمحة عن ردود الفعل

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إعلان كارول سماحة، معبّرين عن شوقهم لسماع الأغنية كاملة، ومشيدين بالصدق والعاطفة التي تظهر في كل تصريحاتها ومواقفها الأخيرة. ويبدو أن هذه الأغنية ستترك أثرًا كبيرًا على الساحة الفنية، خاصةً أنها تأتي بعد سلسلة من الأحداث الشخصية المؤثرة في حياة كارول.



أهمية الأغنية في مسيرة كارول سماحة

تعتبر هذه الأغنية محطة جديدة في مسيرة كارول سماحة الفنية، حيث تجمع بين التجديد والوفاء للرموز الموسيقية العربية. وأكدت الفنانة أنها اختارت العمل مع بصمة زياد الرحباني تحديدًا لأنه يمثل رمزًا للإبداع والتميز، وأن الأغنية تعكس نضجها الفني وتجربتها الشخصية بعد مرورها بتحديات مؤثرة في حياتها. كما أشارت كارول إلى أن الأغنية ستقدم رسالة أمل وقوة، وتبرز قدرة الفن على علاج الجروح النفسية ومواجهة الألم بالموهبة والإبداع.