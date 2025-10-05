نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان علاء مرسي حالة من النشاط الفني بين الدراما والسينما خلال الفترة الحالية، حيث يشارك في فيلمين ومسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل الريس

يشارك الفنان علاء مرسي في مسلسل الريس مع عمرو سعد في دراما رمضان 2026، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف ورشة قلم، ويقدم علاء شخصية زوج شقيقة عمرو سعد في الأحداث.

فيلم هيروشيما

انضم علاء مرسي مؤخرا لفريق عمل فيلم هيروشيما بطولة أحمد السقا، ويجسد فيه شخصية معلم يمتلك قوة شخصية واضحة وتأثيرا كبيرا على مسار الأحداث، يشارك بجانب أحمد السقا وعلاء مرسي عدد من النجوم مثل دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، وناهد السباعي، من إنتاج أيمن بهجت قمر.

فيلم طلقني

يظهر الفنان علاء مرسي كضيف شرف فيلم طلقني بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، باسم سمرة، حاتم صلاح، دنيا سامي، هناء الشوربجي، محمود حافظ، محمد محمود، عابد عناني، ياسمين رحمي، ومحمود فارس، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

قصة فيلم طلقني

تدور أحداث فيلم طلقني في إطار كوميدي حول قصة شاب يطلق زوجته ليعيش حياته الخاصة، بينما تظل هي مسؤولة عن تربية أبنائهما، يتعرض هذا الشاب لأزمات مالية خانقة تدفعه لطلب من زوجته بيع منزل العائلة لإنقاذه من السجن، فتوافق على دعم القرار لتجاوز المشكلات المالية.

آخر أعمال علاء مرسي

وكان آخر أعمال علاء مرسي هو مسلسل شهادة معاملة أطفال، بطولة محمد هنيدي، ودارات احداثه حول شخصية محامٍ شرير، يتعرض إلى غيبوبة، يظل فاقدًا للوعي نحو 20 عامًا، لتتغير الأمور من حوله، ويشاركه في بطولة العمل عدد كبير من النجوم منهم نهى عابدين وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ وخالد أنور، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج وائل فرج.