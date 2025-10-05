نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول يقترب من العرض رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الدراما التركية بفارغ الصبر عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول، الذي يعد امتدادًا طبيعيًا لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع، مع التركيز على حياة نجل عثمان غازي ومراحل تأسيس الدولة العثمانية. يأتي المسلسل ليكشف تفاصيل الصراعات السياسية والعسكرية التي واجهها أورهان في شبابه، بالإضافة إلى دوره القيادي البارز في تعزيز مكانة الدولة الناشئة.

وفقًا لتقارير قناة ATV التركية الناقلة للمسلسل، سيشهد العمل قفزة زمنية مقارنة بالأحداث السابقة، مع تغييرات في طاقم الأبطال وإضافة عناصر درامية جديدة تزيد من تشويق المشاهدين. ويركز المسلسل على نقل الوقائع التاريخية بدقة مع الحفاظ على الروح الملحمية للشخصيات، بما في ذلك دعم شقيقه علاء الدين له في المراحل الأولى من حكمه.

قصة مسلسل المؤسس أورهان

يعكس المسلسل الأحداث التي أعقبت قصة المؤسس عثمان، مع تسليط الضوء على رحلة أورهان في مرحلة الشباب، وتحدياته في قيادة الجيوش وحل النزاعات الداخلية والخارجية. كما يتناول المسلسل الصراعات السياسية والإدارية التي واجهها أورهان، مع إبراز إنجازاته كقائد شاب طموح.

موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان

من المقرر أن يعرض المسلسل قريبًا على قناة ATV التركية، ومن المتوقع عرضه يوم الأربعاء من كل أسبوع بعد الانتهاء من تصوير الإعلان التشويقي والحلقات الأولى. لم يتم تحديد موعد محدد للبث الرسمي حتى الآن، لكن الجمهور يتابع بشغف كل جديد حول المسلسل.

أبطال مسلسل المؤسس أورهان

يضم العمل نخبة من النجوم الأتراك، أبرزهم:

ميرت يازجي أوغلو في دور أورهان

باريش مالتي

بنو يندر ملار

شكري أوزيلديز

بوراك سيرجن

جاغري شينسوي

محاسن مرابط

جان آناك بدور كارا حليل



توقعات نجاح المسلسل

يتوقع خبراء الدراما أن يحقق المؤسس أورهان الموسم الأول نسب مشاهدة مرتفعة في تركيا والوطن العربي، خاصة بعد الشعبية الكبيرة لمسلسل المؤسس عثمان. ويرجع ذلك إلى اهتمام الجمهور بالحقبة التاريخية وبطولات أورهان غازي، إضافة إلى التغييرات في طاقم العمل وإضافة عناصر درامية جديدة، التي من المتوقع أن تجذب جميع الفئات العمرية، خصوصًا محبي الدراما التاريخية والملحمية، مما يعزز انتشار المسلسل على منصات البث التلفزيوني والرقمي.

