رحيل الممثل الإيطالي ريمو جيروني عن 76 عامًا بعد مسيرة فنية استثنائية

توفي الممثل الإيطالي المعروف ريمو جيروني عن عمر ناهز 76 عامًا بعد معركة طويلة مع سرطان المثانة، مخلفًا إرثًا فنيًا غنيًا امتد لأكثر من خمسة عقود.

انطلاقة مسيرته الفنية

بدأ جيروني مشواره الفني عام 1974 بفيلم The Antichrist، وشارك في العديد من الإنتاجات الإيطالية البارزة مثل Father of the Godfathers، Malamore، Breath of Life، وDon't Stop Me Now.

نجاحه على الصعيد العالمي

حقق شهرة واسعة من خلال دوره كزعيم عصابة في المسلسل التلفزيوني La Piovra، وأيضًا بدور إنزو فيراري في فيلم Ford v Ferrari إلى جانب نجوم هوليوود مات ديمون وكريستيان بيل.

مشاركاته في الإنتاجات الأمريكية

شارك جيروني في أعمال أمريكية مهمة، منها دوره كزعيم المافيا ماسو بيسكاتوري في فيلم Live by Night، وظهوره في إحدى حلقات مسلسل Killing Eve بدور سيزار جريكو، مؤكدًا قدرته على جذب الجماهير على الشاشة الصغيرة والكبيرة.

التكريم والجوائز

كرمته مهرجانات عالمية مثل مهرجان البندقية السينمائي ومهرجان فلايانو السينمائي بجوائز الإنجاز مدى الحياة في 2021، تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة والمتنوعة. وكان آخر ظهور له في 2023 إلى جانب دينزل واشنطن في فيلم The Equalizer 3.

إرث ريمو جيروني الفني

ترك ريمو جيروني بصمة واضحة في السينما الأوروبية والأمريكية، وكان مصدر إلهام للأجيال الشابة من الممثلين الإيطاليين، حيث جمع بين الاحترافية والقدرة على تقديم أدوار متعددة بجاذبية وقوة درامية.



