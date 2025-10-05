نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم فيلم نورماندي.. مصطفى غريب يسيطر على السينما بـ 3 أفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش مصطفى غريب حالة نشاط فني ملحوظ هذه الفترة، حيث يعرض له أكثر من عمل في السينما، كما يرتبط بأكثر من عمل جديد يواصل التحضير له حاليًا.

فيلم نورماندي

وتعاقد مصطفى غريب مؤخرًا على بطولة فيلم نورماندي، الذي يضم في بطولته كل من أمير كرارة، منة شلبي، أحمد فهمي، باميلا الكيك، وأحمد داش، والعمل تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول مجموعة من المجرمين والنصابين يبحثون عن خزينة للألماس في نورماندي بفرنسا.

فيلم برشامة

يشارك مصطفى غريب في بطولة فيلم برشامة مع النجم هشام ماجد والذى بدأ تصويره الشهر الماضى، ويشارك في بطولته كلا من ريهام عبد الغفور وباسم سمرة وعدد من الفنانين، من تأليف شيرن وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

فيلم شمس الزناتي

كما يشارك مصطفى غريب في فيلم شمس الزناتي مع محمد إمام، ويظهر بشخصية جعيدي، وهي نفس الشخصية التي قدمها الراحل إبراهيم نصر في فيلم شمس الزناتي، الذي عُرض لـ الزعيم عادل إمام في 1991.

آخر أعمال مصطفى غريب

وكان آخر ظهور فني لـ مصطفى درويش هو فيلم درويش، ويشارك في بطولته كل من: عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، خالد كمال، أحمد عبدالوهاب، إسلام حافظ، محمود السراج، أحمد محارب، وعدد آخر من النجوم، وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.

كما عرض له مؤخرا فيلم فيها إيه يعني، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، وإنتاج أحمد الجنايني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب.