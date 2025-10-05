نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يوجه رسالة خاصة لأشرف زكي وشباب المسرح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في فقرته الأخيرة، تحوّل مسرح حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، إلى مظاهرة حبّ ووفاء لنجوم ورموز المسرح المصري من بينهم يعقوب صنوع، سمير غانم، محمد صبحي وعادل إمام.

وكان ذلك من خلال أغنية "حكاية مسرح" التي قُدّمت ثلاث مرات متتالية: الأولى عبر الشاشة على شكل اغنية مصوّرة بالذكاء الاصطناعي حيث ظهر تامر حسني إلى جانب أيقونات المسرح المصري، والثانية بأدائه الحيّ أمام جمهور الافتتاح، والثالثة بمشاركة أكثر من ٥٠٠ ممثل وممثلة من شباب الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان.

تصريحات تامر حسني:



وفي لقاء خاص مع الإعلامي أحمد عز الدين، عبّر الفنان تامر حسني عن سعادته بالمشاركة قائلًا: "الأغنية رائعة جدًّا، وتُخلّد مجهود عظماء تركوا بصمة كبيرة في صناعة الفن. أعجبتني الفكرة، فرحّبت بأن أستكمل المشروع مع فريقي، فهذا أقل ما يمكن أن أقدّمه لشباب المستقبل، وتكريمًا لروّاد أثْرَوا تاريخنا".



وأضاف حسني: "منذ فترة ليست ببعيدة كنت واحدًا من هؤلاء الشباب، أدرس وأحلم بالنجاح والشهرة، لذلك أشعر بهم جيّدًا وأتفهّم طموحاتهم".



كما وجّه رسالة خاصة إلى الدكتور أشرف زكي قائلًا: "قدّم مجهودًا عظيمًا منذ تولّيه النقابة، وبذل ما يفوق طاقته في خدمة الوسط الفني. أسأل الله أن يوفّقه ويقدّر كل الجهود المبذولة لدعم الممثلين الشباب".

أما تفاصيل الحفل، فقد انطلق في الثامنة والنصف مساءً بالنشيد الوطني، تلاه عرض فيلم قصير عن تاريخ المهرجان وأبرز محطاته. ثم ألقى المخرج سامح بسيوني، نائب رئيس المهرجان، كلمة عبّر فيها عن سعادته بانطلاق الدورة الثامنة بمشاركة ٣٢ عرضًا مسرحيًا. وقدّم أولى مفاجآت الحفل، حيث صعد الممثل أكرم حسني كمقدّم للافتتاح، معربًا عن سعادته بالمشاركة، واصفًا المهرجان بأنه "أحد أهم الأحداث الفنية في مصر".

تفاصيل حفل نقابة المهن التمثيلية:



بعدها، صعد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية بالكامل إلى المسرح لتقديم دروع التكريم لثلاثة من كبار الفنانين. فتم تكريم الفنان صبري عبد المنعم الذي دخل على كرسي متحرك وسط تصفيق حار ورسائل محبة، شكر من خلالها إدارة المهرجان على التكريم في حياته، وقدم ابنته مريم، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية.

تلاه تكريم الفنان ضياء الميرغني الذي اكتفى بكلمة مقتضبة أكد فيها فخره بمشواره الفني، ثم الفنان عبد الله مشرف الذي عجز عن إلقاء كلمة متأثرًا بالمحبة الجارفة التي أحاطته.



واختُتم الحفل بفتح الستار الخلفي ليُعرض كليب "حكاية مسرح"، قبل أن يتوجه الجمهور مباشرة إلى أول عروض المهرجان "لو عرف الشباب" المأخوذ عن نص لتوفيق الحكيم، من إخراج روان الغابة، والذي قُدّم على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون وسط حضور جماهيري كثيف.