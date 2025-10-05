نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة WATCH IT تروج لظهور باسم يوسف على قناة ON في المقال التالي

باسم يوسف يعود للأضواء بحوار جديد على قناة ON

شاركت المنصة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام البرومو التشويقي للحلقة، والتي يتحدث فيها باسم يوسف عن رحلته الطويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنه كان يظن أنه سيعامل هناك معاملة النجوم فور وصوله، قبل أن يكتشف واقعًا مختلفًا جعله يعيد التفكير في مسيرته وتجربته الإعلامية.

وحمل الفيديو التشويقي تعليقًا جاء فيه:

"هنعرف القصة كاملة وتفاصيل رحلة باسم يوسف في أمريكا يوم 7 أكتوبر، اتفرج على برنامج كلمة أخيرة حصريًا على WATCH IT".

تفاصيل رحلة باسم يوسف في أمريكا تكشفها WATCH IT

البرومو الذي نشرته المنصة أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن حماسهم لعودة باسم يوسف للظهور الإعلامي من جديد، خاصة بعد غياب طويل عن الشاشة المصرية، متسائلين عن أبرز المواقف التي واجهها خلال إقامته في الخارج.

ويُنتظر أن يتحدث باسم يوسف خلال اللقاء عن التحديات التي واجهها كمبدع في بيئة جديدة، وكيف نجح في إعادة صياغة هويته المهنية بعيدًا عن الأضواء التقليدية التي عرفها في مصر.

مشوار باسم يوسف من السخرية إلى التأثير العالمي

منذ انطلاقه في برنامج "البرنامج"، أصبح باسم يوسف أحد أبرز الأصوات في الإعلام الساخر العربي، واستطاع نقل تجربته إلى الساحة العالمية بعد رحيله إلى الولايات المتحدة.

وتُعد تجربته مثالًا على قدرة الإعلامي العربي على التكيّف مع الثقافات المختلفة، مع الحفاظ على هويته الإبداعية ورسائله الجريئة.

كما شكّلت عودته إلى الشاشة حدثًا ينتظره جمهوره منذ سنوات، خاصة مع تعاظم تأثير وسائل الإعلام الرقمية وعودة البرامج الحوارية كمنصات للنقاش والتعبير الحر.

WATCH IT تراهن على المحتوى الحصري والمواهب المميزة

من جانبها، تسعى منصة WATCH IT إلى تعزيز مكانتها كإحدى أهم المنصات المصرية والعربية من خلال تقديم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والثقافة والإبداع.

ويُعد ظهور باسم يوسف ضمن برامجها خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب جمهور جديد مهتم بالمحتوى الفكري والإعلامي المختلف، إلى جانب جمهور المنصة المعتاد من متابعي الدراما والمسلسلات.

موعد عرض الحلقات الجديدة من برنامج كلمة أخيرة

من المقرر أن تُعرض الحلقات الجديدة من برنامج كلمة أخيرة يوم 7 أكتوبر 2025، حصريًا عبر منصة WATCH IT وقناة ON، ضمن خطة المنصة لتقديم محتوى حواري نوعي يجمع بين العمق والترفيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية WATCH IT في استقطاب المشاهدين من خلال لقاءات مميزة مع أبرز الإعلاميين والنجوم، وسط منافسة قوية بين المنصات الرقمية على تقديم محتوى حصري وجذاب.

