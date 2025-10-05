فن ومشاهير

غدًا.. انطلاق إذاعة “دراما إف إم” رسميًا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، البث الرسمي لإذاعة المسلسلات من القاهرة “دراما إف إم”، غدًا الإثنين السادس من أكتوبر 2025 الساعة العاشرة صباحًا.

وكان الجمهور المصري قد استقبل البث التجريبي لإذاعة الدراما بحفاوة كبيرة؛ حيث تلقّن الهيئة الوطنية للإعلام العديد من الرسائل والاتصالات التي تشيد بالإذاعة الجديدة.

تبث إذاعة المسلسلات "دراما إف إم" على الموجة 87.8، وسوف تعقد الإذاعة المصرية سلسلة اجتماعات عقب البث الرسمي لبحث ردود الفعل؛ من أجل رفع الكفاءة، ودراسة الملاحظات، وتطوير الخريطة.

