جنات تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة من فيلم أوسكار عودة الماموث

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة جنات لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «الوعود»، والذي سيكون ضمن أحداث فيلم «أوسكار عودة الماموث»، في خطوة جديدة تضيف لرصيدها الفني وتؤكد استمرارها في تقديم أعمال موسيقية جذابة تتناغم مع السينما.

جنات تروج لـ أحدث أعمالها

ونشرت جنات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطعًا قصيرًا كشفت فيه عن قرب طرح الأغنية، وكتبت: "قريبا أغنية الوعود من فيلم أوسكار عودة الماموث"، لتشعل حماس المتابعين وتثير الفضول حول الأغنية والفيلم معًا.

أبطال فيلم «أوسكار عودة الماموث»

ويشارك في فيلم «أوسكار عودة الماموث» عدد كبير من النجوم، من بينهم كريم هشام، وتأتي القصة من تأليف أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، بينما يتولى الإخراج هشام الرشيدي. كما يشارك في العمل محمود عبد المغني ومحمد ثروت، إلى جانب أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا، في مزيج فني متنوع يجمع بين المواهب الشابة والقديرة، ما يجعل الفيلم محط أنظار عشاق السينما.

آخر أعمال جنات

سبق، وطرحت جنات في شهر أغسطس الماضي أغنية «لو اتجوزت» عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وكافة المنصات الرقمية، وحققت الأغنية تفاعلًا واسعًا مع جمهورها.

تفاصيل أغنيه لو اتجوزت

الأغنية من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملك، ألحان سامح كريم، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار مصطفى نصر، وأكورديون محمود شاهين، بينما تولى إخراج الكليب عمرو زكي، حيث قدم عملًا يجمع بين الكلمات المرحة واللحن الجذاب والإخراج السينمائي المميز.

كلمات الأغنية

وجاءت كلمات الأغنية لتعكس مشاعر الحب والفرحة بطريقة عفوية ومليئة بالحيوية: "شوفته اتبروزت ادبست ومن نظره خلصت على أيده فجأة اتحمست قلت وفيها إيه لو اتجوزت..."، ما جعل الأغنية محط إعجاب جمهورها.