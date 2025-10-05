تامر فرج يكشف صلة القرابة مع المخرج سامح عبد العزيز وأيامه الأخيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان تامر فرج تفاصيل علاقته بالمخرج الراحل سامح عبد العزيز على المستوى الشخصي والمهني، مشيرًا إلى أنه تعلم كثيرًا من خبراته وتحديدًا ساردًا قصة انفعال سامح عليه في كواليس مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" بطولة الفنان محمد هنيدي.



تصريحات تامر فرج:



وقال تامر خلال استضافته في بودكاست "وفيها إيه" على منصة "ستوري بالعربي": سامح هو أول مخرج حطني قدام الشاشة، وأخرجلي برنامج دربكة مع أحمد حلمي على الفضائية المصرية ووقتها كان أحمد بيشتغل مخرج، وكنا شباب صغيرين وسامح أول واحد يخرجلنا.

وأشار إلى أن ما يجمعهما ليس الوسط الفني فقط، بل يجمعهما علاقة نسب، مضيفًا: سامح كان زوج أختي وكمان أبو بناتها، وكان شخصية لطيفة أوي في البيت، عشان كده كنت متفاجئ لما كان بيزعقلي في كواليس مسلسل "مسيو مبروك أبو العلمين حمودة"؛ لأني متعود على شخصيته اللي في البيت.

وأردف تامر: وقت التصوير أخدنا بريك أسبوع أو أسبوعين تقريبًا فروحت حلقت شعري، ومكنتش أعرف إن الراكور باظ؛ لأنه يعتبر أول دور باخده كبير ومش فاهم أوي، ولما روحت اللوكيشن لقيته بيزعقلي ويقولي "أنت مش فاهم؟ أنت مش ممثل"، لولا تدخل الماكيير وحل المشكلة، وكنت وقتها زي الكتكوت المبلول، واتعلمت من وقتها إن الفنان ميتنفسش طول ماهو على ذمة العمل غير بمعرفة المخرج، لدرجة إني مبحلقش وبمشي شكلي متبهدل في الحياة لحد ما أدخل اللوكيشن وأعرف شكل الشخصية وأحلق عشانها.



تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المخرج سامح عبدالعزيز:



أما عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الراحل سامح عبد العزيز، قال تامر: كان تعبان ودخل المستشفى ومن ثم غرفة العناية المركزة وبعدين اتحسن لدرجة إني قولت خلاص هكلمه لما يطلع بقى، ولكن تفاجئنا إن دي كانت الصحوة الأخيرة، وجالي التليفون وقتها دوت الخليج ومكنتش مصدق، وفي الوقت ده رانيا مراتي عملت حادثة ودخلت في الرصيف ولما نزلت أشوفها اتفاجئت بأخويا بيبلغني الخبر، وكأني خدت ضربة على دماغي.

وأضاف: تعبيرات وشي مكنتش عارف أتحكم فيها ومش عارف حتى أعيط لحد ما غسّلته، كانت لحظات صعبة أوي، بس اللي مسح كل ده وخلى الواحد مبسوط هي سيرته الجميلة، وشوفنا قد إيه الناس كلها بتحبه ومات بسيرة كويسة لبناته وأهله وجمهوره.