تامر فرج: جالي أزمة ثقة في نفسي بعد مسلسلي الآنسة فرح وبطلوع الروح لهذا السبب

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان تامر فرج تفاصيل الصدمة التي تلقاها بعد نجاحه المدوي في أدوار البطولة بمسلسلي "الآنسة فرح" و"بطلوع الروح"، موضحًا سبب تغير منحنى مشواره وعدم تكرار حصوله على أدوار البطولة مرة أخرى من المنتجين بعدهم.

تصريحات تامر فرج:

وقال تامر خلال استضافته في بودكاست "وفيها إيه"، على منصة "ستوري بالعربي": حصلي أزمة ثقة في نفسي بعد ما عملت كمية أعمال قوية جدًا وأظهرتني زي الآنسة فرح وطلعت روحي بشخصية بكير الحلواني، وبقيت أقول إزاي بعد عملين بالشكل ده متصعّدش إلى مستوى جديد والمنتجين يثقوا فيّا ويدوني أدوار بطولة أكبر؟ هل أنا إمكانياتي وحشة؟

وأضاف: وأدركت إن ده حصل بسبب إن مكنش فيه تسليط إعلامي عليّا، ودلوقتي الواحد عشان يبقى نجم ومعروف مبيبقاش ليها علاقة أنت موهوب ولا لا، ولكن هل عليك أضواء ولا لا؟ المهم عامل قلق على السوشيال ميديا وتريند، وأنا مطلعتش تريند بعد الفرص ديه، في المنحنى بتاعي نزل، وهنا عيدت حساباتي وعرفت إني مش ماشي صح، لأني ماشي بمجهودي.



تامر فرج: لما بعمل شغل حلو الناس بتطلبني

وأردف تامر: اتعودت طول عمري إني لما أعمل شغل حلو الناس تطلبني بعدها حتى لما كنت شغال مرشد سياحي مكنتش بروح شركات السياحة وأطلب شغل، لذلك مبعرفش دلوقتي أطلب شغل، ومبعرفش أستخدم السوشيال ميديا، مش هبقى فنان عشان عدد المتابعين بتوعي، لذلك عندي أزمة ثقة في أدواتي ومش هعرف أحلها للأسف.

وأشار تامر فرج إلى أنه رفض دخول مجال التمثيل من مجال الإعلانات عندما تلقى العديد من العروض في الفترة الجامعية، وذلك لتمسكه بمبدأ دخول مجال التمثيل من بابه السليم وليس الباب الخلفي ألا وهو الإعلانات، قائلًا: ولكن دلوقتي الباب الخلفي بقى التريند والسوشيال ميديا.