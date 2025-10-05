نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل»» موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على الشاشات العربية في هذا التوقيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع في تركيا، حيث أكدت أنه خلال الشهر الجاري سيتم عرض الحلقة الأولى والتي ستكون مليئة بالأحداث الشيقة والممتعة، خاصة بعد التعاقدات الجديدة التي أبرمتها شركة الإنتاج مؤخرًا بداية من التعاقد مع كاتب لكتابة سيناريو جديد انتهاء بالأبطال الجدد المنضمين، وتتوقع الجماهير العربية والتركية أن هذا الجزء سيحقق نجاح باهر على الرغم من رحيل الأسطورة بوراك أوزجيفيت الذي قام بدور البطولة بشخصية عثمان بك.

المؤسس عثمان الموسم السابع

بالفعل بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع في تركيا بيوم الأربعاء الماضي الذي وافق 1 أكتوبر، فيما سيتم العرض على النحو التالي:

ينقل الموسم السابع على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

تبث الحلقة المترجمة باللغة العربية على قناة دوت الخليج الجزائرية كل يوم خميس عند الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يمكن مشاهدة الحلقات على موقع قصة عشق فأي وقت ومن أي مكان.

أحداث المؤسس عثمان الموسم السابع

يعد مسلسل المؤسس عثمان بموسم جديد مليئ بالأحداث الدرامية الخطيرة، حيث يواجه عثمان الغازي تحديات غير مسبوقة في حدتها كل هذا في سبيل ترسيخ مكانة دولته الناشئة، وفيما يلي إليك التفصيل:

تصاعد وتيرة الصراع مع البيزنطيين والمغول.

مؤامرات داخلية وخيانات ستؤثر على القبيلة.

ظهور شخصيات جديدة وانفصال عدد من نجوم الموسم السادس.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

تحظى قناة دوت الخليج الجزائرية بقاعدة جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله حيث تختص بعرض الأعمال التركية التي حققت نجاح كبير على مستوى البلاد، وفيما يلي إليك الإحداثيات: