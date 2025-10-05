نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «قمر على باريس».. مي عز الدين تساند ياسمين صبري وتحتفل بإطلالتها في أسبوع الموضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدت الفنانة مي عز الدين دعمها الكامل لزميلتها الفنانة ياسمين صبري بطريقة لفتت الأنظار خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهور ياسمين في فعاليات أسبوع الموضة بباريس كعارضة أزياء، وهو الظهور الذي شهد اهتمام الإعلام والمتابعين على حد سواء.

مي عز الدين تساند ياسمين صبري وتحتفل بإطلالتها في أسبوع الموضة

مي عز الدين اختارت أن تعبر عن إعجابها بأداء ياسمين في عرض الأزياء بطريقة مباشرة وعفوية، من خلال نشر صور لها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مصحوبة بتعليق كتبته: «قمر.. وأي حاجة بتعمليها بتليق عليكي»، وهو التعليق الذي أعاد ياسمين ترد عليه بالمثل، لتؤكد العلاقة الطيبة والدعم المتبادل بين الفنانتين.

آخر أعمال مي عز الدين



وعلى صعيد الأعمال الفنية، كانت مي عز الدين قد اختتمت مشاركتها في ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «قلبي ومفتاحه»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا.

ابطال المسلسل

شارك في بطولة المسلسل عدد من أبرز نجوم الدراما، من بينهم: آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، ميس حمدان، سما إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

قصة المسلسل



تدور أحداث المسلسل حول شخصية عزت، الذي يجسد دوره آسر ياسين ويعمل سائق أوبر، وشخصية ميار التي تؤديها مي عز الدين، وهي خريجة كلية علوم، تتقاطع طرقهما بالصدفة في سياق محاولة ميار إيجاد حل قانوني يمنعها من العودة إلى زوجها السابق سعد، تاجر الأدوات المنزلية، بعد أن تم الطلاق بينهما ثلاث مرات.