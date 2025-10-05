نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير وتبرز أناقتها أمام الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلت الفنانة ملك أحمد زاهر مؤخرًا في أحدث جلسة تصوير لها، شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

أحدث ظهور لـ ملك زاهر

و ظهرت ملك بإطلالة أنيقة تمزج بين البساطة والرقي، مرتدية بدلة رمادية غامقة مع توب أبيض، ومكياج ناعم يبرز ملامحها بشكل جذاب، الإطلالة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين أشادوا بذوقها وأناقتها.

حضور ملك أحمد زاهر حفل تكريم أوائل التعليم الفني



وعلى جانب آخر، كان لها حضور مميز في احتفالية "فني وافتخر"، التي أقيمت لتكريم أوائل طلاب التعليم الفني للعام الدراسي 2024-2025، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، ومن بينهم السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الاحتفالية تأتي تقديرًا للدور الكبير الذي يلعبه التعليم الفني في دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري، وسلطت الضوء على الجهود المبذولة لإبراز المواهب والمهارات الشابة.

أحدث أعمالها الفنية



وفيما يتعلق بأعمالها الفنية، تحدثت ملك أحمد زاهر مؤخرًا عن دورها في مسلسل "أزمة ثقة"، الذي يشارك في بطولته كل من هاني عادل، نجلاء بدر، منة فضالي، تامر فرج، إيهاب فهمي، وهاجر الشرنوبي، المسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

قصة مسلسل "أزمة ثقة"



تدور أحداث المسلسل في أجواء تشويقية مثيرة، تبدأ بجريمة قتل تهز حياة الأبطال، وتدفعهم إلى مواجهة أسرار الماضي المليء بالصراعات العائلية حول المال والإرث والخلافات بين الأشقاء. مع تصاعد الأحداث، يعيش جميع الشخصيات حالة من الشك وفقدان الثقة، ما يهدد بتفكك الأسرة ويزيد من تعقيد العلاقات بين أفرادها، ليكشف المسلسل تأثير الماضي على الحاضر ومدى قوة الروابط الأسرية أمام الأزمات.