تزامنًا مع 6 اكتوبر.. تعرف علي موعد عرض مسلسل السقوط في بئر سبع

أحمد جودة - القاهرة - موعد عرض المسلسل

مسلسل السقوط في بئر سبع يعرض دائمًا في توقيت نصر أكتوبر.. تزامنًا مع الموقف نظرًا لما يحمله من أحداث تخص هذا الحدث العظيم يعرض علي قناة النهار دراما الساعة الرابعة عصرًا

قصة حقيقية وراء العمل الدرامي

مسلسل "السقوط في بئر سبع" هو عمل درامي مصري من إنتاج عام 1994، أخرجه نور الدمرداش، واستند إلى قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية. استلهم المسلسل أحداثه من رواية "إبراهيم وإنشراح" للكاتب الصحفي عبدالرحمن فهمي، التي تروي قصة تجنيد مصري وزوجته للتجسس لصالح إسرائيل.

أحداث المسلسل وشخصياته

تدور أحداث المسلسل حول إبراهيم شاهين، الموظف الفلسطيني الذي تم تجنيده من قبل الموساد الإسرائيلي، وزوجته المصرية إنشراح موسى. تجسد الشخصيات في المسلسل الفنانان سعيد صالح وإسعاد يونس على التوالي. تتبع القصة خيانة الزوجين، اللذين قاما بجمع معلومات عسكرية حساسة لصالح إسرائيل، ما أدى إلى الكشف شبكة تجسس كاملة.

التصوير وحقائق وراء الكواليس

تم تصوير المسلسل في مواقع متعددة تشمل اليونان وإيطاليا، حيث تم تغيير اسم العمل إلى "أحلام العصافير" أثناء التصوير للحفاظ على سرية المشروع. كما تم اصطحاب ضابط من المخابرات العامة المصرية تحت اسم مستعار ضمن طاقم العمل لضمان دقة وواقعية الأحداث.

رحيل المخرج واستكمال العمل

توفي المخرج نور الدمرداش أثناء تصوير المسلسل في فبراير 1994، مما دفع المخرج أحمد توفيق لاستكمال العمل، مع الحفاظ على اسم نور الدمرداش على التتر تكريمًا له.

أهمية العمل واهتمام الجمهور

يُعد "السقوط في بئر سبع" من أبرز الأعمال الدرامية التي تناولت قضايا الجاسوسية والخيانة، وقد لاقى اهتمامًا واسعًا عند عرضه، وما زال يُعرض بين الحين والآخر على القنوات المصرية.

ردود الأفعال والجمهور

لاقى مسلسل "السقوط في بئر سبع" تفاعلًا كبيرًا من الجمهور والنقاد عند عرضه، حيث أشاد كثيرون بالدقة التاريخية والتفاصيل الأمنية التي ظهرت في العمل. كما أثار المسلسل نقاشات واسعة حول قضايا الجاسوسية والخيانة، وما يمكن أن تسببه خيانة الأمانة الوطنية على المجتمع. وما زال يُعاد عرضه على القنوات المصرية، ليُذكّر المشاهدين بأحداثه المليئة بالإثارة والتشويق.

