نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد رحيل بوراك أوزجيفيت عن الجزء 7" أحداث المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة الأولى 2025.. بهذا التوقيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع انطلاق العرض الأول لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة الأولى 2025 في تركيا زاد البحث من قِبل الكثير من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي عن أبرز الأحداث التي ضمتها الحلقة، ومن المتوقع أن تبث على الشاشات العربية بشكل رسمي خلال الشهر الجاري، ولا شك أنه سيحقق نجاح ضخم بالدول التي سيعرض بها، ويعتبر هذا العمل من أبرز الإنتاجات التركية التاريخية التي نجحت وحظيت على إعجاب كل المشاهدين.

المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة الأولى 2025

من المحدد أن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة الأولى 2025 هو شهر أكتوبر الجاري وذلك على الشاشات العربية وبالفعل بدأت القنوات التركية ببث الحلقة 195 بيوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر، وفيما يلي إليك مواعيد العرض:

تعرض الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية في الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

بث الحلقة المترجمة باللغة العربية كل يوم خميس على قناة دوت الخليج الجزائرية في الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تردد قناة ATV التركية

تعد هذه القناة الناقل الحصري للمسلسل التركي المؤسس عثمان بجميع أجزائه بجودة عالية وبشكل حصري في تركيا، وفيما يلي إليك إحداثيات القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

تمتلك قناة دوت الخليج الجزائرية شعبية جماهيرية كبرى داخل العالم العربي كله، حيث تختص المحطة بعرض الأعمال التركية بشكل مجاني وبجودة عالية الدقة، ويمكن مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع من خلال ضبط الإحداثيات التالية: