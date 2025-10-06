نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هو تدخل في قرعتي بس".. ضياء الميرغني يكشف حقيقة تدخل محمد هنيدي في كواليس الأفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان ضياء الميرغني عن كواليس شخصية "الريس حزنان" في فيلم أمير البحار، موضحًا أن هذه الشخصية لم يُقدّمها أحد من قبل في أي عمل فني، وكانت بمثابة تحدٍّ كبير بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه اخترع قصة خاصة بها، حيث كان يتحدث بلغةٍ تجمع بين العربية والإفريقية، مدّعيًا أنه تعلّم هذه اللغة أثناء دراسته في الأزهر الشريف، وكانت شخصية ممتعة للغاية على حد تعبيره.

وتابع ضياء الميرغني، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا إن دوره في فيلم أمير البحار شكّل حملًا كبيرًا عليه، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يتضمّن حلاقة شعره، لكن الفنان محمد هنيدي أصرّ على ذلك، فقام بحلاقة شعره بالكامل في أحد المشاهد وأشاد به قائلًا: "محمد هنيدي كوميديان كبير ودمه خفيف، دمه زي السكر"، نافيًا ما يُشاع عن تدخله في تفاصيل المشاهد أو السيناريو، ممازحًا: "هو تدخل في قرعتي بس".

وأضاف ضياء الميرغني أنه لا يستطيع ممارسة أي مهنة أخرى سوى التمثيل، بخلاف بعض زملائه الذين يمتلكون مطاعم أو شركات، موضحًا أنه بدأ مشواره الفني منذ كان في محافظة المنيا قبل نحو ثماني سنوات، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية بقسم التمثيل، مؤكدًا أن الله قد وفّقه في خطواته.