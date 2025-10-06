نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الإسكندرية يحتفي بذكرى فيروز.. "الطفلة المعجزة التي أبهرت الجميع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط أجواء من الحنين والدفء، استعاد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ41 ذكرى الفنانة الراحلة فيروز "الطفلة المعجزة" خلال ندوة تكريمية مؤثرة شهدت حضور عدد من النجوم.

تحدثت إيمان بدر الدين جمجوم، ابنة فيروز، عن مشوار والدتها الفني وبدايتها مع الفنان أنور وجدي الذي تبنّى موهبتها واحتكر أعمالها فنيًا، مشيرة إلى أنه كان يؤمن بقدرتها الفريدة على الإبهار، بينما كانت أمها تجمع بين الحزم والحنان في حياتها الشخصية.

وأوضحت إيمان أن فيلم "دهب" كان الأقرب لقلب فيروز، وأنها كانت تعتبر إسماعيل يس ثاني أهم شخصية فنية في حياتها بعد أنور وجدي. وأضافت أن والدتها كانت دائمًا تقول: "أنا عشت حلو"، مؤكدة أن فيروز لم تكن تسعى إلى الأضواء بقدر ما كانت تؤمن بأن الفن رسالة ومحبة.