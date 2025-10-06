نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يرد على تكريم نقابة المهن التمثيلية برسالة مؤثرة: "الحلم اتحقق بفضل شباب المسرح المصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لفتة مفعمة بالتقدير، عبّر النجم تامر حسني عن امتنانه الكبير لنقابة المهن التمثيلية بعد البيان الرسمي الذي أصدرته النقابة لشكره على دعمه ومشاركته في حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الذي أُقيم السبت الماضي وسط حضور فني وجماهيري مميز، وشهد تكريم كوكبة من رموز المسرح والفن العربي.

ونشرت النقابة في بيانها الرسمي رسالة شكر لتامر حسني، جاء فيها تقدير بالغ لمشاركته الغنائية المميزة في المهرجان، بأغنية "من كان يا مكان" التي جاءت كتحية لعمالقة المسرح والفن، معتبرة أن حضوره الغنائي والإبداعي أضفى على الحفل طابعًا استثنائيًا، مؤكدة أنه أحد أبناء النقابة المخلصين، وأن وجوده كان بمثابة علامة فارقة في ليلة الاحتفال.

بدوره، تفاعل تامر حسني مع البيان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة من البيان معلقًا عليها بكلمات مؤثرة عبّر من خلالها عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، قائلًا: "ملقيتش مكان أبرّز فيه الشهادة الغالية دي غير معاكم.. أنا اللي بشكر النقابة والدكتور أشرف وشباب المسرح المصري اللي اختاروني للقيام بالمسؤولية دي"، مشيدًا بدور فريق العمل الذي شاركه نجاح هذه الفعالية.

وأضاف تامر حسني: "مش أنا لوحدي اللي تعبت، أحب كمان أشكر طارق علي، كريم نيازي، مؤمن ياسر، مهندس الصوت سام محمد، والمخرج محمد جبر، وكل التقدير للمخرج الكبير هشام عطوة على رعايته ومساندته، وشكر خاص لشركتي TH Production اللي نفذت الكليب بطريقة الـ AI بالشكل الاحترافي ده"، مؤكدًا أن ما تحقق كان ثمرة تعاون جماعي ورؤية فنية متكاملة.

واختتم حسني حديثه برسالة مؤثرة موجهة إلى د. أشرف زكي ونقابة الممثلين قائلًا: "كل الشكر والاحترام للدكتور المحترم حبيب الكل أشرف زكي وجميع العاملين بالنقابة وشباب المسرح المصري.. بعد عمر طويل إن شاء الله أعمالهم هتفضل مُخلّدة زي جيل العظماء اللي قبلهم".