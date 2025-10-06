نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيها إيه يعني".. ماجد الكدواني يقتحم الرومانسية بشغف غير مسبوق! في المقال التالي

تستمر السينما المصرية في تقديم مساحات جديدة للتجريب والإبداع، خصوصًا حين يقرر أحد أبرز نجومها خوض تجربة فنية مختلفة تمزج بين الرومانسية والكوميديا والرسائل الإنسانية العميقة.

وفي هذا السياق، يعود الفنان ماجد الكدواني إلى جمهوره بفيلم جديد بعنوان "فيها إيه يعني"، ليقدم عملًا مختلفًا عن أعماله السابقة، يجمع بين البهجة والبساطة والصدق الإنساني، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، بينهم غادة عادل.

وفي تصريحات إعلامية تحدث الكدواني عن كواليس الفيلم وسر انجذابه له، قائلًا إن العمل يمثل بالنسبة له "خطوة مختلفة"، فهو فيلم رومانسي بحت، لكنه لا يخلو من كوميديا الموقف التي تعكس روح الحياة وواقعها.

وأوضح الكدواني أن قصة الفيلم بسيطة وقريبة من الناس، وهو ما جذبه منذ البداية، مشيرًا إلى أن الجمهور يبحث دائمًا عن عمل يلمسه في تفاصيله اليومية، ويشعر أنه يشبهه في مشاعره وأفكاره.

وأضاف أنه وجد في المشروع طاقة خاصة وروحًا جماعية مميزة بين فريق العمل، وهو ما جعل الأجواء خلف الكواليس مليئة بالمرح والود، الأمر الذي انعكس على الشاشة بوضوح.

وعن تعاونه مع الفنانة غادة عادل، قال الكدواني إنها "فنانة رائعة وتمنح طاقة جميلة لكل من حولها"، مؤكدًا أن الانسجام بينهما ساهم في خروج المشاهد بإحساس صادق وطبيعي.

وأشار الكدواني إلى أن الفيلم يحمل رسائل غير مباشرة عن قيمة الحب وصدق العلاقات وأهمية التفاصيل الصغيرة التي تمنح الحياة معناها الحقيقي.

وفي ختام حديثه، عبّر الكدواني عن أمله في أن يترك الفيلم أثرًا طيبًا في قلوب الجمهور، قائلًا: "أمنيتي أن يخرج الناس من السينما بابتسامة وشعور دافئ... لأن هذا هو المعنى الحقيقي للفن".