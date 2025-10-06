نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تحتفل بنصر أكتوبر المجيد بأغنية «مصر هي هي» وتوجه رسالة حب ودعاء للوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت النجمة التونسية لطيفة بذكرى نصر أكتوبر المجيد على طريقتها الخاصة، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مقطعًا من أغنيتها الوطنية الشهيرة «مصر هي هي»، تعبيرًا عن فخرها بهذا اليوم العظيم في تاريخ الأمة العربية.



وأرفقت لطيفة الفيديو برسالة مؤثرة حملت الكثير من المشاعر الوطنية، قائلة: «ربنا يحفظك يا مصر ويحفظ كل شبر من ترابك، ويحميكي من كل الحاسدين، ويقوي ولادك وجيشك وشعبك»، وأضافت في ختام منشورها: «كل سنة ومصر وجيشها وشعبها وأرضها بألف خير».



وجاء تفاعل المتابعين كبيرًا مع الفيديو، حيث أشادوا بموقف لطيفة واعتزازها الدائم بمصر وشعبها، معتبرين أن الفنانة لطيفة دائمًا ما تعبّر عن انتمائها الصادق للوطن العربي من خلال فنها وأعمالها الإنسانية.