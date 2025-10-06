نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مقاعد الجامعة إلى صدارة التريند.. عمرو مصطفى يستعيد أول شهادة تقدير في مشواره الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لفتة مليئة بالحنين والفخر، شارك الملحن الكبير عمرو مصطفى جمهوره لحظة من ذكرياته الأولى مع الفن، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة لأول شهادة تقدير حصل عليها في حياته كمُلحن، والتي نالها عام 1998 أثناء دراسته في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وكتب مصطفى مع الصورة تعليقًا أثار تفاعل جمهوره قائلًا: «أول شهادة تقدير ليا في حياتي كمُلحن.. جامعة القاهرة 1998.. من هنا بدأت الحكاية»، لتنهال عليه التعليقات المليئة بالإعجاب والدعم من متابعيه الذين أكدوا أن مسيرته الحافلة بالنجاح لم تأتِ من فراغ.

وتضمّنت الشهادة التي أصدرَتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة إدارة النشاط الثقافي والفني نصًّا تقديريًا جاء فيه: «تُمنح هذه الشهادة إلى الطالب عمرو مصطفى محمد كلية الحقوق تقديرًا لتفوقه وامتيازه في مجال التلحين، المركز الأول (مهرجان المنوعات) 19 فبراير 1998».

ويبدو أن الحكاية التي بدأت من داخل أروقة الجامعة لا تزال تُكتب فصولها الذهبية حتى اليوم، إذ يعيش عمرو مصطفى حاليًا نجاحًا كبيرًا مع أحدث ألحانه للنجم عمرو دياب، من خلال أغنيتي «الهضبة رقم 1» و«خطفوني»، اللتين تتصدران التريند على منصات يوتيوب وسبوتيفاي وأنغامي وApple Music لليوم الثاني عشر على التوالي.

واحتفل مصطفى مؤخرًا بوصول الأغنية إلى المليون العاشر عبر «يوتيوب»، وعلق قائلًا إن استمرار النجاح هو أكبر تكريم لأي فنان، مؤكدًا أن «الهضبة رقم 1» ليست مجرد أغنية بل شهادة جديدة على قوة الموسيقى المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.