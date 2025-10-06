نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تنهار وتطلب الدعاء لشقيقها بدر الدين: "قلبي موجوع عليه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حالة من القلق والحزن سيطرت على الفنانة فريدة سيف النصر خلال الساعات الأخيرة، بعدما تدهورت الحالة الصحية لشقيقها بدر الدين، الذي يرقد منذ أيام في العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، لتوجه نداءً مؤثرًا لجمهورها طالبة الدعاء له بالشفاء.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" منشورًا مؤلمًا قالت فيه: "حبايبي في الله، من قلب موجوع على وجع قلب أخوه اللي سكنوا رحم واحد وطعامهم من دم ولحم ولبن واحد، صعب يا قلبي تستغيث بيا وتقولي قلبي بيوجعني يا فريدة ادعي لي، أنا كل نقطة دم ونفس فيا بيدعيلك وكمان هطلب من الطيبين يدعوا لبدرالدين أخويا حبيبي، الدعاء يرفع البلاء ويغير القدر، وسيستجيب الله فلا نعلم من أقربنا لله يسمع دعاءه.. الحالة صعبة بس مفيش صعب على ربنا، بدعواتكم هيخف إن شاء الله."

وأضافت النجمة المصرية بكلمات تفيض ألمًا: "والله أنا اللي قلبي واجعني دلوقتي، نغزات على كل آه منه، ودموعي في حلقي مرة، يارب لأول مرة يطلب حاجة معرفش أعملها، أنا عاجزة يا رب."

وكانت فريدة سيف النصر قد كشفت مؤخرًا تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها شقيقها، قائلة في تصريحات خاصة: إن شقيقها دخل المستشفى بسبب مشاكل في الكلى وتجمع مياه على الرئة، إلى جانب ضعف حاد في عضلة القلب التي تعمل بنسبة 10% فقط، موضحة أنه تعرض لتوقف مفاجئ في القلب مرتين وتم إنعاشه طبيًا.

وختمت فريدة حديثها قائلة: "أخويا كان رياضي وأسد، لكن المرض بيكسر أقوى الناس، كل اللي بطلبه من الجمهور الدعاء له ربنا يشفيه ويقومه ليا بالسلامة."

