نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نداء شرارة تفاجئ جمهورها بـ "آسف لمين".. ألبوم مصري بنكهة أردنية وإحساس عالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت المطربة الأردنية نداء شرارة انتهاءها من تسجيل ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "آسف لمين"، لتخوض من خلاله تجربة فنية مميزة باللهجة المصرية، وتفتح فصلًا جديدًا من مسيرتها المليئة بالإبداع والتجدد.

الألبوم الذي يضم 10 أغنيات متنوعة يجمع بين الإحساس العميق والتجارب الإنسانية الصادقة، ويعكس رغبة نداء في تقديم صوت مختلف يحمل روح الموسيقى المصرية بلمستها الخاصة. وجاءت قائمة الأغاني لتشمل: "عيش هتعرف"، "أنا فرصة"، "الأيام مرعبة"، "في البداية"، "عدى وقت"، "لو حتى عني بعيد"، "دون أسباب"، "نفسي أقولك"، "أتدري"، وأغنية الألبوم الرئيسية "آسف لمين".

ويعد هذا العمل ثمرة تعاون ضخم مع مجموعة من أبرز الأسماء في عالم الكلمة واللحن والتوزيع، من بينهم الشعراء إسلام الجريني، محمود كلازا، أحمد العزب، محمد نصار، كوثر حجازي، والملحنون محمود أنور، الراحل محمد عبد المجيد، كريم نيازي، سارة حسين، محمود حسن، كامل الجندي، بينما تولى التوزيع الموسيقي هشام البنا ونادر مجدي وعدد من الموزعين المتميزين.

ويُتوقع أن يشكل الألبوم نقلة فنية في مشوار نداء شرارة، التي اختارت أن تمزج بين الأصالة المصرية والعذوبة الأردنية في عمل واحد، يعبر عن مشاعرها بصدق ويُبرز طاقتها الفنية المتجددة، لتؤكد من جديد أنها واحدة من أكثر الأصوات العربية القادرة على الجمع بين الإحساس، القوة، والهوية الفنية المستقلة.

