نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء الميرغني: مفيش "نمبر وان" في الفن والجمهور أطلق عليٌ لقب الأسطورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان ضياء الميرغني إنه ليس هناك فنان "نمبر وان" في الفن، مؤكدًا أن الساحة الفنية لا تحتمل مثل هذه الألقاب لأن النجاح الحقيقي يُحدده الجمهور.

تصريحات ضياء الميرغني



وأضاف الميرغني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أنه قدم شخصية في فيلم الحب كده مع الفنان حمادة هلال، وكان يقول وقتها عبارة "أنا الأسطورة"، ليفاجأ بعد عرض الفيلم بأن الجمهور تبنّى هذا اللقب وأطلقه عليه في الشارع.



وتابع قائلًا: «الزعيم قال لي وقتها إن الجمهور هو من يطلق الألقاب، وليس الفنان نفسه، وبالفعل أصبح الجميع يناديني بالأسطورة».



ونفى الميرغني ما تردد عن اعتزاله التمثيل، موضحًا أنه لم يبتعد عن الفن نهائيًا، إلا أن بعض الشائعات التي انتشرت عنه كانت مؤلمة، خاصة تلك التي ادعت وفاته في وقت سابق.



وأكد الفنان ضياء الميرغني أن الفن يجري في دمه، قائلًا: «أنا أحب مهنتي وأعشقها، ولا أستطيع أن أمارس مهنة أخرى غير التمثيل، مع كامل احترامي لكل زملائي في الوسط الفني».