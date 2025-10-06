نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ضياء الميرغني يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان ضياء الميرغني تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قال الفنان ضياء الميرغني إنه لم يشارك في أي عمل فني منذ عامين بسبب حالته الصحية، حتى لا يشعر بنظرة الشفقة في عيون أحد، ويتساءل البعض ما الذي حدث له مؤخرًا.



تصريحات ضياء الميرغني

وتابع ضياء الميرغني، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلًا إنه لم يكبر في السن، ويكون سعيدًا للغاية عندما يقابله الكثيرون في الشارع ويتذكرون إيفيهاته الشهيرة، التي لا تخلو من الكوميديا وغيرها من مشاهده.



وتحدث ضياء الميرغني أن الزعيم عادل إمام هو من فتح له باب الدخول إلى عالم السينما، وكان يشاهده في الكواليس، موضحًا أنه هو من طلب العمل معه، وقال له: "أنا عايز فرصة أشتغل معاك"، وأشاد الزعيم بموهبته ليرد عليه الميرغني بقول: "مش هبقى فنان كويس غير لما أشتغل معاك"، وبعدها قام بترشيحه في أكثر من عمل، ووقتها شعر بحالة من السعادة لترشيحه في أكثر من عمل مثل "بوبوس" و"السفارة في العمارة" و"الإرهاب والكباب" و"النوم في العسل" و"مرجان أحمد مرجان" وغيرها من الأعمال.