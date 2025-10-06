10 و11 أكتوبر.. "طقوس السطوح" عرض مسرحي يعلو أسطح القاهرة ضمن مهرجان دي-كاف في دورته الـ13

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق العرض المسرحي "طقوس السطوح" (مصر/هولندا) يومي 10 و11 أكتوبر، ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في دورته الثالثة عشرة، وذلك على سطح مبنى "الفريدة" بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة.



العرض

يُقدَّم العرض باللغة العربية في السادسة مساءً، وباللغة الإنجليزية في الثامنة مساءً.

يمزج "طقوس السطوح" بين الأداء الحركي والموسيقى والتفاعل الحسي مع الجمهور، ليقدم تجربة فنية متعددة التخصصات في فضاء مفتوح يطل على المدينة.

تفاصيل العرض

ويدعو الجمهور إلى خوض رحلة استكشافية مرحة في مساحة تتأرجح بين المدينة والسماء، الخاص والعام، الماضي والمستقبل، الفوضى والنظام، العناية والإهمال. ومن خلال الحركة والصوت والنصوص والتفاعل المباشر، يتحول السطح إلى فضاء للتأمل والإبداع والتواصل الإنساني، العمل من إخراج إيليا خايلان بالتعاون مع فريق المؤدين، وبمشاركة ندى العيسى، إيليا خايلان، ومارك لبيب، فيما يتولى مارك لبيب الموسيقى والتصميم الصوتي، العرض من إنتاج سودوكو للفنون، وبدعم من مؤسسة آنا ليندا.



“طقوس السطوح”

ويُعد "طقوس السطوح" عملًا جديدًا قيد التطوير، صُمم خصيصًا لموقع العرض خلال الشهرين السابقين للمهرجان، ويمثل امتدادًا لمشروع بدأته الفنانة إيليا خايلان عام 2021، حين حوّلت تدريبًا شخصيًا للرقص المعاصر على سطح منزلها المؤقت في مدينة تطوان المغربية إلى فيلم قصير وعرض أدائي وبحث فني حول رقصات الأسطح في المغرب وهولندا بالتعاون مع المخرج ياسين أبوحميد.



مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة في نسخته الجديدة

وفي نسخته الجديدة بالقاهرة، تعيد خايلان استكشاف عالم الأسطح في وسط المدينة بالتعاون مع ندى العيسى ومارك لبيب، مركزةً على موضوعات التواصل والارتباط الإنساني.

يُقام مهرجان دي-كاف على مدار 26 يومًا، من 1 حتى 26 أكتوبر، ويضم هذا العام 34 عرضًا متنوعًا يجمع بين الفنون الأدائية، الميديا الحديثة، الموسيقى، والعروض الخاصة، بمشاركة أكثر من 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة.



مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

ويُعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) الوحيد من نوعه في مصر، إذ يجمع تحت مظلته أشكالًا متعددة من الفنون المعاصرة، ويُقام سنويًا في قلب القاهرة عبر مجموعة من المساحات الفنية المستقلة في منطقة وسط البلد، حيث تتوزع فعالياته بين العروض المسرحية والأدائية والموسيقية والبصرية والرقمية والسينمائية.