الخميس المقبل.. رامي جمال يحتفل بذكرى أكتوبر بطرح "قفل الكلام" و"مالها الدنيا"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان رامي جمال لطرح أحدث أعماله الغنائية، حيث يقدّم أغنيتين جديدتين بعنوان "قفل الكلام" و"مالها الدنيا"، يوم الخميس المقبل الموافق، وذلك احتفالًا بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

منشور رامي جمال

وكتب رامي جمال عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "بما إن الشتا بدأ والنهاردة 6 أكتوبر العظيم، قررت نحتفل سوا يوم الخميس بـ أغنيتين بحبهم جدًا، ربنا معاكم كل سنة ومصر العظيمة وشعبها العظيم وجيشها البطل بخير".

أغنية “مرتاح كده”

وعلى جانب آخر، كان رامي جمال قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "مرتاح كده" باستخدام خاصية الـAI عبر قناته على يوتيوب، حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وتعاون فيها مع الشاعر عمر عبده، بينما لحّنها عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكس وماستر محمد ياسر.

كلمات أغنية "مرتاح كده"

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "ميهمنيش إزاي تعيش تنساني ولا متنسانيش، عن نفسي أنا نسيتك بقى ومرتاح كده مش سيبتني ومشيت زمان دلوقتي مبقاش ليك مكان، ليه عايزني أوقفلك حياتي أنا كل ده ما هزنيش البعد ولا فارق معايا،ومسبتليش ولا حاجة أنا تفكرني بيك، خلص كلامك روح وأبعد كفاية إحنا اللي بينا أنت اللي ضيعته بإيديك، إيه فاكرني هامسك يعني فيك، وهاوقف الأيام عليك، واتعب وأضيع من يوم فراقنا".