ختام الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

القاهرة - محمد ابراهيم - تُسدل الستارة مساء اليوم على فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، في حفل ختامي يُقام على مسرح حدائق أنطونيادس بمدينة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وعدد من النجوم وصُنّاع السينما والنقاد والإعلاميين.

تفاصيل حفل الختام

يُقدَّم الحفل الإعلامي إبراهيم الكرداني والإعلامية رباب الشريف، ويُخرجه محمد السماحي، ويتضمّن عرضًا لأبرز لحظات المهرجان وندواته وورش عمله التي شهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومحبي الفن السابع.

كما يُلقي كل من محافظ الإسكندرية ورئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة كلمتيهما، قبل تكريم الفنان الكبير ناصر المزداوي الذي سيُهدي المهرجان أغنية خاصة عن الإسكندرية.

وفي ختام الحفل تُعلَن نتائج مسابقات المهرجان وتُوزّع الجوائز على الفائزين.

