رامي جمال يطرح أغنيتين جديدتين احتفالًا بذكرى أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - إطلاق أغنيتين من ألبوم الشتاء لعام 2026

أعلن المطرب رامي جمال عن موعد طرح أغنيتين من ألبوم الشتاء لعام 2026، بالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، وهما: "مالها الدنيا" و**"قفل الكلام"**.

ونشر رامي جمال البوستر الرسمي للأغنيتين عبر حسابه على إنستجرام، وعلق:

"بما أن الشتا بدأ وبما أن اليوم 6 أكتوبر العظيم، قررت نحتفل سوا يوم الخميس إن شاء الله بأغنيتين بحبهم جدًا. كل سنة ومصر العظيمة وشعبها العظيم وجيشها البطل بخير."

أغنية منفردة جديدة ضمن خطة فنية مستقبلية

علم موقع نيوز رووم من مصادره الخاصة أن رامي جمال سينتهي خلال شهر من تسجيل أغنيته الجديدة "بالي مش بيهدي"، ضمن خطة لإصدار عدد من الأغاني المنفردة "سنجلات" بدلًا من الألبومات الكاملة.

الأغنية من تلحين معاذ زين، توزيع إسلام شوقي، وكلمات محمد غنيم، ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن موعد طرحها عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

نجاح ألبوم رامي جمال الأخير "محسبتهاش"

ألبوم "محسبتهاش" لاقى ردود فعل إيجابية واسعة، وضم 15 أغنية منها: "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، "يا جمالك"، "كأنه مجاش"، "مش لاقيكي"، "زي الخطاف"، وغيرها.

تصدر الألبوم قوائم التريند على منصات السوشيال ميديا بعد ساعات قليلة من طرحه، ليؤكد مكانة رامي جمال المميزة وسط نجوم الموسيقى ونجاحه الكبير خلال موسم صيف 2025.

تفاعل الجماهير مع الإصدارات الجديدة

شهدت حسابات رامي جمال على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور مع البوسترات الخاصة بالأغنيتين الجديدتين، حيث عبر عدد كبير من متابعيه عن حماسهم لسماع الأغاني الجديدة وشاركوا تهانيهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

خطة رامي جمال الفنية للموسم المقبل

يستعد رامي جمال خلال الفترة المقبلة لإطلاق سلسلة من الأغاني المنفردة التي تُعد جزءًا من استراتيجيته الجديدة في تقديم أعمال فنية متجددة ومستمرة، مع التركيز على الأغاني القصيرة التي تصل بسرعة لجمهوره على المنصات الرقمية.

