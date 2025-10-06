ميمي جمال تسيطر على الشاشة الصغيرة بمسلسلي "طالع نازل" و"لينك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة ميمي جمال حالة من النشاط الفني في الدراما حيث تشارك في مسلسلي «طالع نازل» و«لينك»، وذلك بعدما حققت نجاحا كبيرا مؤخرا في السينمات بفيلم فيها إيه يعني.

مسلسل «طالع نازل»

انضمت ميمي جمال لـ مسلسل «طالع نازل» بطولة الفنانة مني زكي، محمد شاهين، وميمي جمال، تأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج شركة Masha Entertainment لـ أمير شوقي، ومن المقرر عرضه في الـ Off Season.

مسلسل لينك

تعود ميمي جمال للظهور على شاشة التلفزيون من خلال مسلسل لينك الذي سيتم عرضه على قناة dmc ابتداء من 11 أكتوبر الجاري، والمسلسل بطولة سيد رجب ورانيا يوسف ومجموعة من النجوم، من تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة ايما لاين لـ أحمد بلال وإيمان أبو الدهب.

آخر اعمال ميمي جمال

وكان آخر اعمال ميمي جمال هو فيلم فيها إيه يعني، بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

قصة فيلم فيها إيه يعني

وتجسد ميمي جمال شخصية أم شهدت تجربة ابنتها العاطفية التي انتهت بالفشل، ما جعلها تشعر بالألم والحزن تجاه الشخص الذي تسبب في هذا الألم، وبعد مرور 20 عامًا، يحاول هذا الشخص العودة إلى حياة ابنتها، فتقف الأم بحزم أمامه، وتعلن بأنه إذا جرح ابنتها مرة أخرى، لن تسمح له بذلك.

