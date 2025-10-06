أبطال مسلسل "سلمى": أداء متميز وأحداث مشوقة تُبقي الجمهور على أطراف مقاعدهم

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل "سلمى" نجاحًا لافتًا منذ انطلاقه في 17 أغسطس 2025، حيث جذب الأنظار بفضل أدائه المتميز وأحداثه المشوقة. يُعتبر المسلسل نسخة معربة من الدراما التركية الشهيرة "امرأة"، ويُعرض على قنوات MBC1 وCBC ومنصة "شاهد".

أداء مرام علي في دور سلمى:



تُجسد النجمة السورية مرام علي شخصية "سلمى"، الأم التي تواجه تحديات الحياة بعد اختفاء زوجها المفاجئ. أداؤها العاطفي والمؤثر جعلها محور اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء.

تقلا شمعون في دور هويدا:



تُقدم النجمة اللبنانية تقلا شمعون شخصية "هويدا"، التي تضيف بُعدًا دراميًا معقدًا للعمل. أشاد النقاد بأدائها العميق، مما أضاف للعمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا.

نيقولا معوض في شخصية جلال:



يجسد النجم اللبناني نيقولا معوض دور "جلال"، الزوج الذي يختفي فجأة، مما يثير تساؤلات حول ماضيه. أداؤه المتميز أضاف بعدًا غامضًا للشخصية، مما جعل الجمهور يتابع تطورات دوره بشغف.

ستيفاني عطالله في دور ميرنا:

تُؤدي النجمة ستيفاني عطالله شخصية "ميرنا"، الأخت التي تحمل أسرارًا تُغير مجرى الأحداث. أداؤها القوي جعلها واحدة من أبرز الشخصيات في المسلسل.

تفاعل الجمهور والنقد:



أشاد الجمهور والنقاد بالمسلسل، حيث اعتبره البعض من أفضل الأعمال الدرامية المعربة. تُبرز الحوارات العميقة والتطورات المفاجئة في الحبكة قوة السيناريو والإخراج.

إضافة بعد إنساني ومجتمعي:

يحمل مسلسل "سلمى" رسالة إنسانية قوية، حيث يُسلط الضوء على قوة المرأة وصمودها في مواجهة الصعاب، إضافة إلى المعاناة النفسية التي قد تواجه الأسر بعد اختفاء أحد أفرادها. هذه الجوانب أكسبت المسلسل بعدًا اجتماعيًا لافتًا أثّر على المشاهدين بشكل كبير.

خلف الكواليس وإبداع فريق العمل:

أشاد النقاد أيضًا بالجهود المبذولة خلف الكاميرا، حيث يمتاز فريق الإخراج بالقدرة على خلق مشاهد مؤثرة وبصرية جذابة. كما ساهم تصميم الديكور والموسيقى التصويرية في تعزيز الطابع الدرامي وإبراز مشاعر الشخصيات بشكل أقوى.

يُعد مسلسل "سلمى" إضافة مميزة للدراما العربية، بفضل أدائه المتميز وأحداثه المشوقة. يُتوقع أن يستمر في جذب المشاهدين ويُحقق نجاحًا أكبر في الحلقات القادمة.

يتناول مسلسل "سلمى" قصصًا إنسانية مؤثرة، مع تسليط الضوء على قوة المرأة وصمودها أمام المصاعب، مما جعله حديث المتابعين والنقاد على حد سواء. المسلسل يدمج بين التشويق والدراما العائلية، ويستمر في جذب جمهور واسع من المشاهدين في العالم العربي.

