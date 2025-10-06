"علي كلاي والست لما".. محمود البزاوي يتألق بين السينما والتلفزيون

القاهرة - محمد ابراهيم - يرتبط محمود البزاوي في الفترة الحالية بأكثر من عمل فني، منهم فيلم الست لما، وايضا يشارك في السباق الرمضاني 2026 بمسلسل علي كلاي.

مسلسل علي كلاي

انضم محمود البزاوي لقائمة أبطال مسلسل علي كلاي، بطولة أحمد عوضي ودرة، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر انطلاق التصوير قريبا عقب الانتهاء من التحضيرات النهائية.

فيلم الست لما

كما يشارك محمود البزاوي في فيلم الست لما، بطولة الفنانة يسرا، الذي يناقش قضايا المرأة الاجتماعية والنفسية، العنف الذكوري، ويبرز قصص نساء تعرضن للتحرش والاغتصاب الزوجي.

أبطال فيلم الست لما

وتضم قائمة أبطال فيلم الست لما، كل من: يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمد جمعة، محمود البزاوي، رانيا منصور، محمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف منهم: فتحي عبدالوهاب، مصطفى أبو سريع، حمدي الميرغني وأحمد صيام، رضوى الشربيني، وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

قصة فيلم الست لما

وتقدم يسرا في الفيلم شخصية امرأة فيمنست تتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال، أما رانيا منصور تظهر بدور امرأة متزوجة من محمود البزاوي، وتحب زوجها، وستتعرض لمشكلة تغير مجرى حياتها خلال أحداث الفيلم.

آخر أعمال محمود البزاوي

وكان اخر اعمال محمود البزاوي في موسم رمضان الماضي 2025، مسلسل فهد البطل، بطولة: أحمد العوضي، احمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، عصام السقا، لوسي، كارولين عزمي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.