اليوم.. عمرو الليثي يوزع جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو بختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تختتم فعاليات الدورة ال ٤١ لمهرجان الإسكندرية السينمائي، مساء اليوم الاثنين ٦ أكتوبر، حيث سيعلن الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء جائزة ممدوح الليثي، ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، نتائج مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان.

وسيقوم الليثي، بتوزيع الشهادات والدروع علي الفائزين، وتبلغ قيمة مجموع الجوائز هذا العام 50 ألف جنيه. ويصاحبه أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة وهم الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، رئيس لجنة التحكيم، والكاتبة الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والمخرجة كوثر يونس.



وأكد الإعلامى د. عمرو الليثى ان المسابقة شهدت منافسة قوية بين المبدعين في كتابة السيناريو، موجها الشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم علي ما قدموه من جهد متميز طوال أيام المسابقة.



ومن المعروف أن ممدوح الليثي كان من مؤسسى مهرجان الإسكندرية السينمائي، وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابه السيناريو.



ويتم منح أفضل ثلاثة سيناريوهات جوائز مالية.

ويضم مجلس أمناء مسابقة ممدوح الليثي، كل من «المخرج الكبير مسعد فودة نقيب السينمائيين، الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، المخرج عمر عبد العزيز، رئيس النقابات الفنية، الأمير اباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، المخرج هاني لاشين».



وتهدف مسابقة ممدوح الليثي لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي والدرامي في مصر.