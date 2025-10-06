حوار خاص مع قائد المنطقة الغربية العسكرية على شاشة التلفزيون المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - أجرت القناة الأولي بالتليفزيون المصري، حوارًا خاصًا مع اللواء أركان حرب حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، بشأن جهود قيادة المنطقة الغربية العسكرية في تأمين حدود مصر في الاتجاه الإستراتيجي الغربي، ودورها في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، بما يمكن رجالها من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

كما تضمّن الحوار الحديث عن دور قيادة المنطقة الغربية في التعاون مع المجتمع المدني، لدعم أبناء المحافظات الحدودية التي تقع في نطاقها، وكذلك دورهم في دعم مقومات التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية بالمحافظات الحدودية.

يُذاع الحوار الذي أجرته الإعلامية ريهام الديب في برنامج “العالم غدًا”، العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.