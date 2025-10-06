القاهرة - محمد ابراهيم - من عثمان إلى أورهان.. بداية فصل جديد في ملحمة المؤسس

المؤسس عثمان 7.. عصر جديد يبدأ مع القائد أورهان.. استعدت الجماهير التركية والعربية لموسم جديد من الحماس والتاريخ، مع اقتراب عرض الموسم السابع من مسلسل “المؤسس عثمان”، أحد أشهر الأعمال التاريخية في السنوات الأخيرة، والذي يُعرض على قناة ATV التركية. وقد أثار الإعلان الترويجي الأول للموسم الجديد حالة من الترقب، بعد أن كشف معارك ضخمة، وشخصيات جديدة، وأجواء مشحونة بالتحدي والصراع، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الدولة العثمانية بقيادة أورهان بن عثمان.

العرض التشويقي يشعل مواقع التواصل



بدأ الإعلان الترويجي بمقولة لافتة “تحية للعالم، لقد وصلنا”، تبعها مشاهد سريعة من معارك قوية وصراعات سياسية متصاعدة، ما زاد من حماس المتابعين الذين تداولوا المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. وسرعان ما تصدر وسم “القائد أورهان” قائمة الترند في تركيا والعالم العربي، في إشارة إلى الترقب الكبير لرؤية النجم ميرت يازيجي أوغلو في أول ظهور له بدور أورهان غازي، بعد أن تسلم راية البطولة من بوراك أوزجيفيت (عثمان غازي).

قصة الموسم السابع.. انتقال السلطة وبداية عهد جديد



تدور أحداث الموسم الجديد حول انتقال الحكم من المؤسس عثمان إلى ابنه أورهان، في فترة حساسة من التاريخ العثماني، حيث تبدأ ملامح بناء الدولة بالاستقرار وتظهر الصراعات بين القوى الداخلية والخارجية. ويتناول المسلسل رحلة أورهان في إثبات ذاته كقائد جديد، وتعامله مع رجال الدولة وتحديات القيادة، في مشاهد تمزج بين الدراما والبطولة والإرث التاريخي.

نجوم وأسماء جديدة تنضم إلى العمل



يحافظ المسلسل على مجموعة من نجومه الأساسيين، مع انضمام وجوه جديدة تضيف بعدًا فنيًا مختلفًا، أبرزهم ميرت يازيجي أوغلو بدور أورهان، باريش فالاي، بينو يلدريملار، شكرو أوزيلديز، ومحسن مرابط. كما كشفت مصادر تركية أن الموسم الجديد سيشهد زيادة في مشاهد المعارك الحية وعدد من الأحداث المفاجئة التي ستغير مسار السلسلة كليًا.

موعد عرض المؤسس عثمان 7



أعلنت قناة ATV أن الموسم السابع سيُعرض قريبًا جدًا، دون تحديد الموعد النهائي بعد، لكن من المتوقع أن ينطلق في النصف الثاني من شهر أكتوبر 2025، ليستكمل المسلسل مسيرته كأحد أكثر الإنتاجات التاريخية مشاهدة في تركيا والعالم العربي.

وبينما يترقب الجمهور تفاصيل أكثر عن موعد العرض النهائي، يزداد الحديث عن “عصر أورهان” الذي يبدو أنه سيشكل نقطة تحول كبرى في تاريخ المسلسل، مع تطور الأحداث وسخونة الصراعات القادمة.