باسم سمرة يعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - يرتبط الفنان باسم سمرة حاليًا بأكثر من عمل بين السينما والدراما، حيث تشارك في مسلسلي ورد وزمالك بولاق، اما السينما تشارك في فيلم بنات فاتن وبرشامة وأحلام سلطان المنسي.

مسلسل ورد

انضم باسم سمرة مؤخرا لـ أبطال مسلسل هنا الزاهد الجديد الذي يحمل اسم «ورد»، والذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في الـ Off Season، العمل مكون من 10 حلقات، من تأليف أحمد عادل، إخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة Iconic production للمنتجة آلاء الغزالي.

مسلسل زمالك بولاق

كما ينتظر عرض مسلسل زمالك بولاق، ويظهر خلال الأحداث بشخصية مختلفة تمامًا، حيث يجسد دور سائق ميكروباص يعيش في حي بولاق، وتجمعه الصدفة بأحد سكان الزمالك، ما يُشعل سلسلة من الأحداث المشوّقة والمليئة بالصراعات والدراما.

فيلم بنات فاتن

ويشارك باسم سمرة في فيلم بنات فاتن، بطولة يسرا، والذي يجسد خلاله دور زوج يسرا، والفيلم من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإخراج محمد نادر، ويضم أيضًا كل من يسرا، هدي المفتي، بسمه نبيل، حسن مالك، إسلام مبارك، مصطفي شحاته، حمدي هيكل، صفوه، رضوي جوده.

فيلم أحلام سلطان المنسي

كما يشارك في فيلم أحلام سلطان المنسي، وهو من بطولة أمير عيد، ويجسد باسم خلاله شخصية صاحب كباريه، والفيلم تأليف وإخراج محمد ناير، ويشارك فيه إلى جانب أمير عيد كل من الفلسطينية ياسمين المصري، كامل الباشا، أحمد عصام السيد، وفراس سعيد، ومحمد عبدالعظيم، وآخرين.

فيلم برشامة

كذلك انتهى باسم سمرة من تصوير فيلم برشامة، الذى ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، من بطولة هشام ماجد وريهام عبدالغفور، ويضم أيضًا باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، ومن إنتاج أحمد الدسوقي.