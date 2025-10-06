المؤسس عثمان راجع بقوة.. كل اللي لازم تعرفه عن الموسم السابع وموعد عرضه على دوت الخليج الجزائرية وATV

القاهرة - محمد ابراهيم - أخيرًا.. عرض المؤسس عثمان 7 على قناة فجر الجزائرية وATV التركية.. صراعات نارية وأحداث غير متوقعة

ينتظر جمهور الدراما التاريخية التركية والعربية على أحرّ من الجمر عرض الموسم السابع من مسلسل "المؤسس عثمان"، بعدما أعلنت قناة ATV التركية عن اقتراب موعد انطلاق الحلقات الجديدة، التي ستعيد الجمهور إلى أجواء المعارك والبطولات في واحدة من أكثر المراحل حسمًا في بناء الدولة العثمانية. ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل في أكتوبر 2025، فيما ستبث قناة دوت الخليج الجزائرية النسخة المدبلجة للجمهور العربي أسبوعيًا كل يوم خميس.

الموعد الرسمي لعرض الموسم السابع والقنوات الناقلة

أكدت الشركة المنتجة أن الموسم السابع سيبدأ رسميًا في أكتوبر 2025، على أن تُعرض الحلقات الجديدة كل أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا على شاشة ATV.

أما الجمهور العربي، فسيكون على موعد مع النسخة المدبلجة على قناة دوت الخليج الجزائرية، التي تبث المسلسل أسبوعيًا كل خميس الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ترددات قناة دوت الخليج الجزائرية لمتابعة المسلسل

لضمان متابعة المسلسل بأعلى جودة، يمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح الجودة نايل سات 12034 أفقي (H) 27500 5/6 HD عرب سات 11034 عمودي (V) 27500 3/4 HD

تطورات أحداث الموسم السابع من المؤسس عثمان

يأتي هذا الموسم تحت عنوان "المؤسس أورهان"، حيث تنتقل القيادة من عثمان بن أرطغرل إلى ابنه أورهان غازي، في مرحلة حاسمة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية.

ويعد الموسم الجديد مزيجًا من الدراما التاريخية والأكشن الملحمي، مع ظهور وجوه جديدة تضيف طابعًا مختلفًا على الأحداث، واستمرار النجم بوراك أوزجيفيت في تقديم شخصية عثمان ببراعة.

كما يتوقع أن يحمل الموسم العديد من التحولات السياسية والمعارك الكبرى التي ستعيد رسم ملامح الدولة، في حبكة تجمع بين التوتر والعاطفة والإثارة.

مفاجآت ووجوه جديدة في العمل

من أبرز النجوم المنضمين للموسم السابع:

ميرت يازيجي أوغلو في دور أورهان بك.

في دور أورهان بك. باريش فالاي، بينو يلدريملار، شكرو أوزيلديز، ومحاسن مرابط.

وتشير التقارير إلى أن بعض الشخصيات المحبوبة ستغادر السلسلة، ليحل محلها جيل جديد يقود الأحداث في اتجاه أكثر عمقًا وتنوعًا دراميًا.

لماذا يُعد الموسم السابع حدثًا استثنائيًا؟

يمثل المؤسس عثمان 7 لحظة فارقة في تاريخ الدراما التركية، نظرًا لميزانيته الضخمة، ومستوى الإنتاج الذي يضاهي الأعمال العالمية، فضلًا عن استمرار تصدر المسلسل لقوائم الترند في تركيا والعالم العربي منذ انطلاق أول مواسمه.



