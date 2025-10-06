هل يتغيرالمؤسس عثمان في الموسم السابع؟.. كل التفاصيل عن عودة المسلسل الأشهر على ATV والفجر الجزائرية

القاهرة - محمد ابراهيم - مفاجآت الموسم السابع من المؤسس عثمان.. «تغيير الشخصية» وتاريخ العرض المنتظر على فجر الجزائرية وATV

أشعلت أخبار الموسم السابع من مسلسل «المؤسس عثمان» مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن تغييرات كبيرة في شخصية عثمان غازي، وسط ترقب ضخم من عشاق الدراما التركية لمعرفة كيف سيتطور البطل في المرحلة الجديدة من السلسلة التاريخية الأشهر.

وأكدت قناة ATV التركية أن الموسم الجديد سينطلق رسميًا في أكتوبر 2025، بينما ستُعرض الحلقات مدبلجة عبر قناة دوت الخليج الجزائرية أسبوعيًا، مما يجعل المسلسل من أكثر الأعمال المنتظرة هذا العام في العالم العربي.

«تغيير شخصية عثمان».. ما وراء الشائعات؟

خلال الأسابيع الأخيرة، انتشرت تقارير إعلامية تتحدث عن “تعديل جذري” في ملامح شخصية عثمان بن أرطغرل، من حيث الطابع النفسي وديناميكيات القيادة، لتواكب المرحلة الانتقالية في بناء الدولة العثمانية.

ورغم أن النجم بوراك أوزجيفيت لا يزال يؤدي الدور الرئيسي، فإن كواليس العمل تؤكد أن المؤلفين قرروا إبراز جانب أكثر حدة ونضجًا في شخصية عثمان، مع التركيز على صراعاته السياسية والداخلية بدلًا من الحروب وحدها.

الموعد الرسمي والقنوات الناقلة

أعلنت الشركة المنتجة أن الحلقات الجديدة ستُعرض ابتداءً من أكتوبر 2025 كل أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا على ATV التركية، في حين سيتمكن الجمهور العربي من متابعة النسخة المدبلجة على قناة دوت الخليج الجزائرية كل خميس الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المتوقع أن يحافظ المسلسل على نسب مشاهدة مرتفعة بفضل تصاعد الأحداث وتطور الشخصيات.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية لمتابعة المؤسس عثمان

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح الجودة نايل سات 12034 أفقي (H) 27500 5/6 HD عرب سات 11034 عمودي (V) 27500 3/4 HD

وجوه جديدة وأحداث غير متوقعة

الموسم السابع سيشهد دخول عدد من الشخصيات الجديدة أبرزها:

ميرت يازيجي أوغلو في دور أورهان غازي.

في دور أورهان غازي. باريش فالاي وبينو يلدريملار وشكرو أوزيلديز.

كما كشفت مصادر مقربة من الإنتاج أن بعض الشخصيات التاريخية الشهيرة ستغادر القصة لتفتح المجال أمام جيل جديد من القادة، ما يمنح الأحداث بعدًا دراميًا مختلفًا.

صراعات وحروب تفتح فصلًا جديدًا في الدراما العثمانية

يتناول الموسم السابع مرحلة حساسة من التاريخ العثماني، حيث تبدأ ملامح تأسيس الدولة المستقلة وتظهر التحديات الكبرى التي تواجه عثمان وأورهان معًا.

ويجمع العمل بين الدقة التاريخية والحركة السينمائية والإنتاج الفخم الذي بات علامة مميزة للمسلسل.

الكلمات المفتاحية (SEO):

تغيير شخصية عثمان، المؤسس عثمان الموسم السابع، قيامة عثمان 2025، موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان، قناة دوت الخليج الجزائرية، قناة ATV التركية، تردد قناة دوت الخليج، بوراك أوزجيفيت، أورهان غازي، مسلسلات تركية تاريخية

مختصر التقرير (Meta Description):

تغيير جذري في شخصية عثمان بالموسم السابع من المسلسل التاريخي الأشهر «المؤسس عثمان»، المقرر عرضه في أكتوبر 2025 على قناة ATV التركية وقناة دوت الخليج الجزائرية. تعرف على تفاصيل التغيير، موعد العرض، أبرز النجوم المشاركين، وتطورات الأحداث الجديدة.