فريق "واما" يواصل تألقه ويشعل التجمع بـ "فاطومه ويا قلبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي تألقهم ويحيون حفلا غنائيا ضخما داخل أحد فنادق التجمع الأول بحضور كامل العدد من الشباب من الجنسين.

فريق "واما" يواصل تألقه ويشعل التجمع

بدء الحفل قويا باستقبال حار من الجمهور للفريق حيث رددوا "ميديلي" من اغانيهم الشهيرة قبيل صعود واما علي خشبة المسرح.

تفاعل الجمهور مع فريق واما



وبمجرد صعود الثلاثي ميدو وفهمي وشامي علي خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال الحفل.

تفاصيل حفل فريق واما

من جانبهم رحب أعضاء الفريق بالحضور ووجهوا لهم تحية لحفاوة الإستقبال ثم انطلقوا ليشعلوا الأجواء بأغانيهم الرومانسية المميزة منها "نجمة معدية"، " مش حلوة بس"، "فاطومة"،"قولي لو كنت مكاني".. بالاضافة إلى أغنيتهم الجديدة "يا قلبي" وغيرها ممن قدموها تلبية لرغبات المعجبين.

حضر الفريق بصحبة مدير اعمالهم المنتج ياسر الحريري الذي يتعاون معهم في البومهم القادم.