ستيفاني عطا الله تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء مليئة بالحب والبساطة.. وجمهورها يصفها بـ"الطبيعية والأنيقة"

القاهرة - محمد ابراهيم -



احتفلت النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله بعيد ميلادها في أجواء مفعمة بالدفء والحب، حيث أقامت حفلاً خاصًا اقتصر على عدد من المقربين من الأهل والأصدقاء، بعيدًا عن الأضواء والصخب الإعلامي، لتثبت مجددًا أن البساطة قادرة على أن تضفي سحرًا خاصًا على أي مناسبة.

ونشرت ستيفاني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من أجواء الاحتفال، ظهرت خلالها بابتسامة مفعمة بالحيوية وهي تحتفل وسط أصدقائها المقربين الذين فاجأوها بقالب حلوى مميز وهدايا رمزية. وقد لاقت الصور رواجًا واسعًا بين متابعيها، الذين حرصوا على تهنئتها بكلمات دافئة، متمنين لها عامًا جديدًا يحمل مزيدًا من النجاح والتألق الفني.

إطلالة ستيفاني نالت اهتمام الجمهور، إذ اختارت فستانًا بسيطًا أنيقًا أبرز جمالها الطبيعي دون مبالغة، مما جعلها تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بذوقها ورقتها في كل ظهور. واعتبر كثيرون أن ما يميز ستيفاني ليس فقط موهبتها التمثيلية، بل شخصيتها العفوية التي تجمع بين الرقي والتواضع.

ويأتي احتفال ستيفاني بعيد ميلادها بعد فترة من النشاط الفني المكثف، حيث شاركت في عدد من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا داخل لبنان وخارجه، ما جعل جمهورها يعتبر هذا الاحتفال بداية عام جديد مليء بالإنجازات والإبداع.

وختمت ستيفاني منشورها برسالة شكر مؤثرة لجمهورها، عبّرت فيها عن امتنانها لكل من تذكّرها وشاركها التهاني، مؤكدة أن الحب الصادق من جمهورها هو أعظم هدية يمكن أن تتلقاها في يوم ميلادها.